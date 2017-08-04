kstati.news
Мертвого мужчину нашли на обочине дороги Вахрушев - Поронайск
Его личность пока не установили
7 августа в 17:25 в следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на обочине автодороги Вахрушев – Поронайск обнаружено тело неустановленного мужчины с гнилостными изменениями.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.
В настоящее время по данному факту следственным отделом по Поронайску проводится доследственная проверка.
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Комментарии
Yura65rus
Написано сегодня, в 12:03
Прям сводки с фронта
каждый день
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+5
Malinka17
Написано сегодня, в 12:55
Yura65rus, Это точно. Как из ниоткуда появляются...Раз в таком состоянии тела находят, то, по-видимому, они не один день там были. И никто не видел что ли?
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 15:08
Malinka17, так там лес же вдоль дороги, выкинули на обочину, а найти тело при таком раскладе, это уже дело случая.
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0
Malinka17
Написано сегодня, в 15:10
Korennoy, Страсти-ужасти какие. Не пойду больше в лес
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+2