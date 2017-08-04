Мертвого мужчину нашли на обочине дороги Вахрушев - Поронайск

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Его личность пока не установили

7 августа в 17:25 в следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на обочине автодороги Вахрушев – Поронайск обнаружено тело неустановленного мужчины с гнилостными изменениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Поронайску проводится доследственная проверка.