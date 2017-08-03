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В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум»

В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум»

В нем участвуют больше 50 человек

В Долинском районе (поселок Фирсово) стартовал ежегодный молодежный межмуниципальный образовательный форум «Бум». Его участниками в этом году стали более 50 представителей молодежных движений из Анивского, Долинского, Корсаковского, Охинского районов и Южно-Сахалинска.  В течение четырех дней участники форума обсудят с экспертами наиболее актуальные задачи различных сфер бизнеса, государственного управления, общественно-политической жизни, а также постараются найти оптимальные пути решения.

Галерея
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 1
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 2
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 3
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 4
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 5
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 6
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 7
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 8
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 9
В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум», Фото: 10
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В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум»

Как сообщает министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области, Впереди у участников обширная и интересная программа, их ожидают круглые столы и тренинги по темам: «Человеческий капитал», «Лидерство», «Информационное общество», «Спорт и здоровый образ жизни». При этом каждый участник за эти дни сможет опробовать свои силы в проектной деятельности.

Экспертами форума выступили представители некоммерческих организаций, государственных структур и бизнес-сообщества.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:34 +3
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Место
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:44
а профит то какой с таких форумов?? или это очередной трамплин для 2-3 общественников для прыжка во власть?
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+1
Online
Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 13:48
А мы на Бумах другие вопросы решаем, да и человек у нас поболя собирается
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