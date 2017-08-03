В поселке Фирсово начался молодежный форум «Бум»

В Долинском районе (поселок Фирсово) стартовал ежегодный молодежный межмуниципальный образовательный форум «Бум». Его участниками в этом году стали более 50 представителей молодежных движений из Анивского, Долинского, Корсаковского, Охинского районов и Южно-Сахалинска. В течение четырех дней участники форума обсудят с экспертами наиболее актуальные задачи различных сфер бизнеса, государственного управления, общественно-политической жизни, а также постараются найти оптимальные пути решения.

Как сообщает министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области, Впереди у участников обширная и интересная программа, их ожидают круглые столы и тренинги по темам: «Человеческий капитал», «Лидерство», «Информационное общество», «Спорт и здоровый образ жизни». При этом каждый участник за эти дни сможет опробовать свои силы в проектной деятельности.

Экспертами форума выступили представители некоммерческих организаций, государственных структур и бизнес-сообщества.