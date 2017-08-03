В подъезде жилого дома в Корсакове обнаружен мертвый мужчина
Он покончил жизнь самоубийством
8 августа в 05:00 в следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в подъезде на лестничной площадке дома № 15 по улице Советской обнаружено тело 35-летнего жителя этого дома.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По их результатам будет принято процессуальное решение.
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