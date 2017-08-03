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В подъезде жилого дома в Корсакове обнаружен мертвый мужчина

В подъезде жилого дома в Корсакове обнаружен мертвый мужчина

Он покончил жизнь самоубийством

8 августа в 05:00 в следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в подъезде на лестничной площадке дома № 15 по улице Советской обнаружено тело 35-летнего жителя этого дома.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:08 0
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:15
вооо, утро начинается не с кофе, утро начинается с трэшачка
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+3
KUK_12
Написано сегодня, в 11:17
Ого, надо же прям в подъезде
.
Представляю, вышел такой за хлебом а там такое и хлеба не захочешь
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+5
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:18
Соболезнования родным и близким
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+4
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 11:21
Соболезнуем
. Неужели нет выхода из какой либо ситуации, ну зачем сразу с жизнью прощаться, а ведь совсем молодой еще
. Пусть земля будет пухом
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+5
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 11:31
Знала его ,Стас был хорошим парнем ,не понятно почему он так сделал ,у него осталась маленькая дочка .
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:28
Светлана Светлая, самоубийства всегда непонятны никому, кроме самих самоубийц. Хотя близкие, может быть, предполагают. Но от этого не легче...
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+3
feres
Написано сегодня, в 12:58
Светлана Светлая, скажите пожалуйста это Стас который на белом марк2 ездил?
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0
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 13:06
feres, недели две назад на висте ехал .
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0
Еще 2 комментария
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 11:49
Соболезную случайным очевидцам.
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0
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 11:56
Потеряшки....самоубийцы! Что деется то! Кошмар!
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+1
Roni4ka
Написано сегодня, в 12:10
Соболезную родным.
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:29
Соболезнования родным и близким
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+3
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