В подъезде жилого дома в Корсакове обнаружен мертвый мужчина

8 августа в 05:00 в следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в подъезде на лестничной площадке дома № 15 по улице Советской обнаружено тело 35-летнего жителя этого дома.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По их результатам будет принято процессуальное решение.