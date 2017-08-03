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Южносахалинцев приглашают на ярмарку на площадь Ленина

Южносахалинцев приглашают на ярмарку на площадь Ленина

Она состоится 12 августа

Южносахалинцев приглашают на ярмарку на площадь Ленина.           Свежие сахалинские овощи, охлажденное мясо, морепродукты, а также ягоды и другую продукцию с приусадебных участков смогут купить 12 августа все, кто посетит сельскохозяйственную ярмарку на пл. Ленина. Свои товары предложат порядка 40 субъектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Напомним, теперь каждую субботу ярмарочные ряды работают на центральной площади областного центра. Традиционно здесь имеется хороший выбор продукции от сахалинских товаропроизводителей и рыбодобывающих предприятий региона. Говядина, свинина, мясо кур, мясные деликатесы и полуфабрикаты, молочная продукция, рыбная кулинария и консервы будут представлены в большом ассортименте.

Особый сегмент на ярмарке составляет продукция с приусадебных участков, которая неизменно пользуется спросом у горожан. Огурчики, помидоры, кабачки и другие овощи, выращенные сахалинскими фермерами и дачниками с большой любовью в суровых климатических условиях, по заверению постоянных покупателей ярмарки, всегда отличаются особым вкусом. Август - традиционное время сбора урожая, поэтому свежие сезонные ягоды для компотов и ароматная зелень с чесноком, продающиеся на ярмарке, придутся в пору тем горожанам, кто делает на зиму заготовки. А все, у кого имеются излишки выращенной продукции, смогут реализовать ее здесь. Места всем участникам этой торговой площадки, в том числе и садоводам-огородникам, предоставляются на безвозмездной основе.

Предприятия и продавцы, желающие стать участниками ярмарки, могут оставить заявку в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации областного центра по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, или по телефону 300-738 (доб. 2, 4).

Ярмарка на пл. Ленина работает по субботам с 10.00 до 16.00.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:32 +2
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:22 Отредактированно сегодня, в 16:24
Свежая доступная в период путины рыба где? Где горбуша, которая была в самые хреновые года в путину хоть недорого? 230-250 за кг на рынках - это доступная рыба? И что-то губернатор молчит в тряпочку. Ну, это ж не московский рейтинг
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