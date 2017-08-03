Южносахалинцев приглашают на ярмарку на площадь Ленина. Свежие сахалинские овощи, охлажденное мясо, морепродукты, а также ягоды и другую продукцию с приусадебных участков смогут купить 12 августа все, кто посетит сельскохозяйственную ярмарку на пл. Ленина. Свои товары предложат порядка 40 субъектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Напомним, теперь каждую субботу ярмарочные ряды работают на центральной площади областного центра. Традиционно здесь имеется хороший выбор продукции от сахалинских товаропроизводителей и рыбодобывающих предприятий региона. Говядина, свинина, мясо кур, мясные деликатесы и полуфабрикаты, молочная продукция, рыбная кулинария и консервы будут представлены в большом ассортименте.

Особый сегмент на ярмарке составляет продукция с приусадебных участков, которая неизменно пользуется спросом у горожан. Огурчики, помидоры, кабачки и другие овощи, выращенные сахалинскими фермерами и дачниками с большой любовью в суровых климатических условиях, по заверению постоянных покупателей ярмарки, всегда отличаются особым вкусом. Август - традиционное время сбора урожая, поэтому свежие сезонные ягоды для компотов и ароматная зелень с чесноком, продающиеся на ярмарке, придутся в пору тем горожанам, кто делает на зиму заготовки. А все, у кого имеются излишки выращенной продукции, смогут реализовать ее здесь. Места всем участникам этой торговой площадки, в том числе и садоводам-огородникам, предоставляются на безвозмездной основе.

Предприятия и продавцы, желающие стать участниками ярмарки, могут оставить заявку в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации областного центра по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, или по телефону 300-738 (доб. 2, 4).

Ярмарка на пл. Ленина работает по субботам с 10.00 до 16.00.