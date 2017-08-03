Новая ферма и ремонт в больнице: глава Сахалинской области побывал в Поронайском районе

В Поронайском районе будет построен крупный животноводческий комплекс. Новая ферма появится в селе Забайкалец. На ее месте побывал глава региона во время рабочей поездки в район.

Как рассказала руководитель предприятия Светлана Пахомова, сейчас в Забайкальце на откорме находится почти 900 коров. Земли совхозу в долгосрочную аренду выделила администрация Поронайска. Для животных обустроены два загона по полтора гектара, за ними ежедневно ухаживают восемь человек. В будущем поголовье планируется увеличить до 2,5 тысячи голов. Реализация масштабного проекта «Товарная ферма по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления» стартует уже в следующем году.

- Выбор места не случаен. В Забайкальце достаточно площадей как для пастбищ, так и для сенокосов. Это снимет вопросы, связанные с кормовой базой, которые столь актуальны, когда речь идет о создании и эффективном функционировании крупных животноводческих комплексов, - отметила Светлана Пахомова.

- Развитие мясного животноводства в Поронайском районе имеет большие перспективы. Тут будет переработка мяса и выпуск готовой продукции. Это даст жителям не только возможность иметь свежую и качественную продукцию, но и новые рабочие места. Кроме того, уже в следующем году свое производство в Поронайском районе развернут совхоз «Тепличный» и птицефабрика «Островная». Это большой прорыв в социально-экономическом развитии района, - подчеркнул Олег Кожемяко.

В ходе рабочей поездки губернатор посетил также ряд социально значимых объектов Поронайска. Побывал в центральной районной больнице. Здесь впервые за 50 лет капитально отремонтировано здание инфекционного отделения. На полное обновление внутренних помещений, инженерных коммуникаций и фасада было выделено более 10 миллионов рублей. О переменах к лучшему Олегу Кожемяко рассказали пациенты больницы. Люди отметили внимание медицинского персонала, уют в палатах и хорошее питание, однако пожаловались на нехватку современных эндоскопов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого оборудования. Губернатор поручил областному министерству здравоохранения взять вопрос оснащения больницы современным оборудованием на особый контроль.

Не остались без внимания главы региона улицы и дворы города. Почти в каждом появились новые игровые комплексы и детские площадки, отвечающие всем требованиям безопасности. Всего с 2015 года капитально отремонтированы 98 дворов. Главные улицы города также попали в программу благоустройства. Заасфальтированы участки на Сахалинской, Победы, Первомайской. Капитально отремонтирован тротуар на Октябрьской. В этом году будет закончено благоустройство еще двух городских тротуаров.

- Я родилась в этом городе и прожила здесь многие годы. Такого масштабного строительства здесь еще не было. Ремонтируются крыши, фасады, благоустраиваются дворы, на улицах появилось огромное количество клумб и зеленых насаждений. Город возрождается. Это очень приятно, - отметила куратор Поронайского района, депутат областной Думы Наталья Захарчук.

Подарком для любителей спортивного досуга стали 8 многофункциональных дворовых спортивных сооружений. Уже через несколько дней в Поронайске произойдет событие, которого с нетерпением ждут и взрослые и дети. Здесь откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном. Его одновременно смогут посещать 90 человек.

- Мне очень отрадно, что такое большое внимание в городе уделяется развитию спорта. Как только сходит снег и до глубокой осени наши дети на свежем воздухе играют в футбол, волейбол и баскетбол. С открытием нового комплекса с бассейном ожидаем рост популярности такого вида спорта, как плавание, - рассказала одна из жительниц Поронайска Людмила Кривошеева.

Поделиться своими наблюдениями о развитии городского округа местные жители спешили на встрече с главой региона. Она проходила в актовом зале местного досугового центра. Отмечая позитивные изменения, горожане также поднимали острые и нерешенные вопросы. Люди сетовали на некачественное обслуживание домов управляющими компаниями, на затянувшиеся капитальные ремонты подъездов.

Общение главы региона с жителями шло более двух часов. После все желающие смогли обратиться со своими насущными проблемами уже в индивидуальном порядке к представителям профильных министерств, сообщает пресс-служба регионального правительства.