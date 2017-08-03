Трехлетней сахалинке вновь требуется помощь земляков

Трехлетней сахалинке Лиде Узморской вновь требуется помощь земляков.

"Спасибо всем, кто помогал и помогает нам. Благодаря вам мы прошли курс лечения в Харбине. Хоть нам и не удалось собрать полную сумму на лечение дочки в Китае, и мы провели там меньше времени, но успехи все же есть. Дочка каждый день практически с утра до вечера занималась. Мы собрали документы и готовы отчитаться о каждой потраченной копейке (прим. ред. Документы предоставлены редакции) . Теперь нам пришел вызов из Москвы. В клинике св. Луки в октябре Лиде готовы провести обследование. Сумма, необходимая на лечение - около 200 тыс. рублей.

Мы еще раз благодарим всех неравнодушных людей, которые не остались равнодушными к нашей беде. Очень надеемся на вашу помощь", - говорит мама Лиды.

Реквизиты для помощи Лиде:

Карта Сбербанка 4276 5000 1967 2888

Мобильный банк +79140970735

Мобильный банк +79621171167

QIWI кошелёк +79140931181

Яндекс кошелёк - 410013420828046

WebMoney Кошелек - 346882920482

PayPal - pavelelena1@mail.ru

А так же можно осуществить перевод просто пополнив баланс телефона +79140931181 или +79621171167.