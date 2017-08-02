В Южно-Сахалинске открылся бесплатный центр для будущих родителей

Он будет вести мам и пап от зачатия до двухлетия ребенка

В столице Сахалинской области открылся центр для будущих матерей и отцов. Автором идеи стала одна из региональных общественных организаций. По замыслу организаторов, новое учреждение позволит новоиспеченным мамам и папам правильно родить и воспитывать своих детей.

Открыть центр позволили два гранта. Один предоставила администрация Южно-Сахалинска, второй – правительство Сахалинской области. Проект также поддерживает Центр молодежных инициатив.

По словам автора идеи, главы общественной организации поддержки отцовства, материнства и детства «Семейная азбука» Гульнур Миньковой, будущие родители узнают самые разные аспекты жизни молодой семьи. В качестве тренеров-педагогов выступят опытные гинекологи, психологи, акушеры, фитнес-инструкторы, учителя йоги и многие другие специалисты. Гульнур и сама многодетная мама, поэтому она имеет опыт преодоления возникающих при планировании и появлении ребенка трудностей.

- В городе немало площадок, где информация по разным направлениям уже есть. Но она разрознена, и жителям приходится их где-то искать, перемещаться с одной на другую, тратить время. Здесь же все собрано под крышей одного центра, – говорит организатор.

Центр работает в семейном клубе «Аэлита», что напротив детской поликлиники на улице Емельянова. Занятия в нем бесплатны. Они будут состоять из четырех хронологических секций. В первой расскажут о планировании беременности, вторая посвящена внутриутробному развитию малыша. Третья поведает о процессе родов и участию в нем обоих родителей. Цель четвертой – объяснить главные моменты развития ребенка до 2 лет.

- Я считаю, что чем больше таких организаций, направленных на поддержку семейных ценностей, тем лучше. То, что у нас открылся центр для будущих родителей – это здорово. Он будет способствовать сохранению семьи. Я уверена, что семья должна начинаться с регистрации брака, и семья должна быть полной – в этом и может помочь центр. Не только мама, но и папа должен участвовать в воспитании деток, все вместе должны решать проблемы, развиваться – в этом и поможет такое учреждение. Нужно, чтобы семьи были крепкими, единым целым, – сообщила председатель правления Сахалинского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз женщин России», депутат областной думы Наталья Коршунова.

- Сегодня Южно-Сахалинск – самое большое муниципальное образование. Здесь очень высокий показатель рождаемости. Такие центры важны и нужны, и депутаты гордумы будут ему помогать. Я уверена, что он будет иметь успех. Нужно подумать об открытии еще нескольких на базе клубов, которые расположены в других микрорайонах. Мы как депутаты должны помогать нашим общественникам, – считает председатель городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова.