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Кучами мусора завалили дорожки на корсаковском кладбище

Кучами мусора завалили дорожки на корсаковском кладбище

Администрация комплекса убирает территорию

Асфальтированные дорожки на кладбище в Корсакове завалены кучами мусора и земли. Такую картину увидели местные жители, решившие прийти на территорию комплекса перед праздником Чхусок (15 августа корейский родительский день).

"Надеялись, что лето, на кладбище чисто, но наткнулись на препятствие - к могилам пробрались с трудом", - говорят местные жители.

Как разъяснил astv.ru директор МУП "Ритуальные услуги" МО Корсаков Дмитрий Суслов, к 15 августа никаких куч на дорожках уже не будет.

"Жители города зря переживают. Мы наоборот благоустраиваем территорию комплекса. Эти кучи на дорогу вынесли наши сотрудники - они расчищают от дальние могилы, распиливают поваленные деревья и вручную выносят  мусор туда, куда может подъехать спецтехника - грузовики, манипуляторы и т.д.", - говорит Дмитрий Суслов.

Кстати, в настоящее время со стороны улицы Чапаева кладбище огородили уже растительной изгородью из елей, установили лестницы. Расширение территории позволило решить вопрос и со стоянкой автомобилей.  С помощью освободившегося грунта на прилегающей территории к кладбищу организуют парковку вместимостью более чем на 150 автомобилей. Территорию кладбища намерены огородить забором, а также установить две входные группы и административное здание с охраной.    

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:26 0
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