Южносахалинцев приглашают на соревнования по конному спорту

12 и 13 августа пройдут III ежегодные соревнования по конному спорту в дисциплине "Двоеборье" и Первенство города Южно-Сахалинска по конному спорту. В соревнованиях примут участие более 30 наездников из конно-спортивных клубов «Золотой мустанг», «Фриран», «Любимые лошади» и «Аристократ».

Как сообщают в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, спортсмены выявят сильнейшего в дисциплинах «выездка» и «конкур» (преодоления препятствий), последний пройдет по двум маршрутам, которые включат в себя барьеры высотой 60 см., 80 см. и 100 см.

- Приятно видеть, что за последние годы увеличилось количество проводимых соревнований, благодаря которым растет и уровень подготовки южно-сахалинских спортсменов, - отметила представитель КСК «Аристократ» Татьяна Литвинова. - Рост в развитии конного спорта на территории Южно-Сахалинска дает нам возможность приглашать судей всероссийской категории, увеличивать количество занимающихся, а также повышать статус и уровень соревнований по конному спорту.

Организаторы соревнований приглашают всех желающих на соревнования по конному спорту, которые начнутся в 10:00 на манеже конно-спортивного клуба «Аристократ, расположенном в пл.р.Новоалександровск (СНТ Тимирязевское, 56).