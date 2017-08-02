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Южносахалинцев приглашают на соревнования по конному спорту

Южносахалинцев приглашают на соревнования по конному спорту

Спортсмены выявят сильнейшего в дисциплинах «выездка» и «конкур»

12 и 13 августа  пройдут III ежегодные соревнования по конному спорту в дисциплине "Двоеборье" и Первенство города Южно-Сахалинска по конному спорту. В соревнованиях примут участие более 30 наездников из конно-спортивных клубов «Золотой мустанг», «Фриран», «Любимые лошади» и «Аристократ».

Как сообщают в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, спортсмены выявят сильнейшего в дисциплинах «выездка» и «конкур» (преодоления препятствий), последний пройдет по двум маршрутам, которые включат в себя барьеры высотой 60 см., 80 см. и 100 см.

- Приятно видеть, что за последние годы увеличилось количество проводимых соревнований, благодаря которым растет и уровень подготовки южно-сахалинских спортсменов, - отметила представитель КСК «Аристократ» Татьяна Литвинова. - Рост в развитии конного спорта на территории Южно-Сахалинска дает нам возможность приглашать судей всероссийской категории, увеличивать количество занимающихся, а также повышать статус и уровень соревнований по конному спорту.

Организаторы соревнований приглашают всех желающих на соревнования по конному спорту, которые начнутся в 10:00 на манеже конно-спортивного клуба «Аристократ, расположенном в пл.р.Новоалександровск (СНТ Тимирязевское, 56).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:44 +3
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Комментарии
Cyrus_the_Great
Написано сегодня, в 14:01
А можно надеть шляпу и платье и прийти как на королевские скачки?:) Или там условия не позволят?
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ateriya
Написано сегодня, в 14:15
Cyrus_the_Great, нет тут пока в платье длинном не походиь. А вот шляпку вполне можно нацепить. Главное чтобы погода была.
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ateriya
Написано сегодня, в 14:19
Ой как здорово! Как все стало круто. В прошлом году даже иностранные гости были на этих соревнованиях. Мы обязательно придем поболеть за нашего любимчика Адмирала.
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