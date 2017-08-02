В Южно-Сахалинске движение на Компроспекте и ул. Детской ограничено до конца августа

Замена дорожного покрытия в рамках текущего ремонта продолжается на Коммунистическом проспекте от пр. Мира до ул. Ленина в Южно-Сахалинске.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, работы по асфальтированию проезжей части уже завершились на двух участках.

Сейчас дорожники приступили к замене полотна от ул. Чехова до ул. Ленина. В связи с этим на данном участке ограничат движение до 20 августа — дорогу будут перекрывать по полосам.

Кроме того, с 9 до 31 августа будет затруднено движение по ул. Детской от ул. Комсомольской до зооботанического парка. Там также заменят дорожное покрытие и тротуары.

Администрация города просит с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут.