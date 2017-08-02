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В Южно-Сахалинске движение на Компроспекте и ул. Детской ограничено до конца августа

В Южно-Сахалинске движение на Компроспекте и ул. Детской ограничено до конца августа

Продолжается замена дорожного полотна

Замена дорожного покрытия в рамках текущего ремонта продолжается на Коммунистическом проспекте от пр. Мира до ул. Ленина в Южно-Сахалинске.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, работы по асфальтированию проезжей части уже завершились на двух участках.

Сейчас дорожники приступили к замене полотна от ул. Чехова до ул. Ленина. В связи с этим на данном участке ограничат движение до 20 августа — дорогу будут перекрывать по полосам.

Кроме того, с 9 до 31 августа будет затруднено движение по ул. Детской от ул. Комсомольской до зооботанического парка. Там также заменят дорожное покрытие и тротуары.

Администрация города просит с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:08 +3
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:10 Отредактированно сегодня, в 15:11
ну вы бы хоть карту опубликовали , как в нормальных городах делают... варианты объезда и т.д.
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+4
Лунный цветок
Написано сегодня, в 15:12
TROL, и сроки бы указали: где и на сколько! Ну вот что за фигня, как ориентироваться по городу?..
Да еще и эти "частичные перекрытия", когда полдороги закрыто - вообще жесть!((
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+2
Karu
Написано сегодня, в 15:14
TROL, так это же в нормальных городах, сам и ответил :)
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+1
Karu
Написано сегодня, в 15:16
Даешь на ул. Детской четыре полосы после ремонта !!! :)
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+1
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