Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику

В Южно-Сахалинске спортсмен-колясочник Антон Галиус получил новую коляску. Антон принимал участие в забеге «Родные острова», который проходил в мае. Он стал победителем на дистанции 500 метров для людей с ограниченными возможностями. Но его старая коляска износилась и больше не позволяла одерживать новые победы.

В начале лета Антон обратился в фонд «Родные острова» за помощью в обновлении коляски. Просьбу своего победителя команда фонда выполнила: вместе с экспертами помогли выбрать хорошую, а главное, легкую коляску.

Коляску заказали на материке. Спустя 2 месяца она была доставлена на Сахалин. Антон Галиус со знанием дела осматривал коляску. Для молодого человека каждая деталь имеет большое значение. Он положительно оценил коляску и сразу в магазине пересел со старой на новую. Антон продемонстрировал возможности новой коляски и рассказал о спортивных достижениях, среди которых участие в забеге, а также поделился впечатлениями от нового приобретения.

- Я уже привык и хорошо разбираюсь в колясках. Эта коляска очень удобная, легкая, красивая. Мне нравится. Я очень благодарен фонду «Родные острова», - отметил Антон Галиус.

По словам представителей фонда, они делают все, что в их силах, чтобы дать спортсменам-инвалидам возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и побеждать.