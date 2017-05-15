новости
новости
Регистрация
Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику

Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику

Антон Галиус - победитель майского забега

В Южно-Сахалинске спортсмен-колясочник Антон Галиус получил новую коляску. Антон принимал участие в забеге «Родные острова», который проходил в мае. Он стал победителем на дистанции 500 метров для людей с ограниченными возможностями. Но его старая коляска износилась и больше не позволяла одерживать новые победы.

В начале лета Антон обратился в фонд «Родные острова» за помощью в обновлении коляски. Просьбу своего победителя команда фонда выполнила: вместе с экспертами помогли выбрать хорошую, а главное, легкую коляску.

Галерея
Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику, Фото: 1
Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику, Фото: 2
Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику, Фото: 3
Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику, Фото: 4
Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику, Фото: 5
показать все фотографии
Фонд «Родные острова» подарил спортсмену-колясочнику новую технику

Коляску заказали на материке. Спустя 2 месяца она была доставлена на Сахалин. Антон Галиус со знанием дела осматривал коляску. Для молодого человека каждая деталь имеет большое значение. Он положительно оценил коляску и сразу в магазине пересел со старой на новую. Антон  продемонстрировал возможности новой коляски и рассказал о спортивных достижениях, среди которых участие в забеге, а также поделился впечатлениями от нового приобретения.

- Я уже привык и хорошо разбираюсь в колясках. Эта коляска очень удобная, легкая, красивая. Мне нравится. Я очень благодарен фонду «Родные острова», - отметил Антон Галиус.

По словам представителей фонда, они делают все, что в их силах, чтобы дать спортсменам-инвалидам возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и побеждать. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:57 +4
Другие статьи по темам
Событие
благотворительность
Люди
Антон Галиус
Прочее
Фонд "Родные острова"
Популярное на ASTV
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Петербуржец распространил порноснимки юной сахалинки в соцсети
Петербуржец распространил порноснимки юной сахалинки в соцсети

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:23
Хоть здесь без пиара предвыборного обошлось!
Ответить
+1
MARBLE
Написано сегодня, в 15:34
ostrovsakhalin, Главное, чтоб потом, как кровать не отбирали...
Ответить
−1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Южно-Сахалинске движение на Компроспекте и ул. Детской ограничено до конца августа
В Южно-Сахалинске движение на Компроспекте и ул. Детской ограничено до конца августа
На Сахалинской ГРЭС-2 погиб 46-летний мужчина
На Сахалинской ГРЭС-2 погиб 46-летний мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru