2017god.com
Все российские вузы с 1 сентября проиндексируют стипендии на 5,9%
Соглашение об увеличении выплат заключило Минобрнауки
Минобрнауки заключило соглашение об индексации стипендий на 5,9% с нового учебного года со всеми российскими вузами, сообщила журналистам министр образования и науки Ольга Васильева.
"В федеральном бюджете с первого сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже со всеми образовательными учреждениями заключили соглашение о предоставление субсидии на выплату стипендий", — сказала Васильева.
Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось, что индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что необходимые правительство выделит необходимые средства для индексации.
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:30
Маразм крепчал. Скоро стипендия студентов, будет выше чем зарплата у преподавателей)))
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:34
ostrovsakhalin, инфляцию не победить
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 15:43
ostrovsakhalin, Не беспокойтесь, им тоже после повысят....
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:53
ostrovsakhalin, охренеть повышение! Живи и радуйся, называется.
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 15:42
Ждем-с повышение цен на всё и вся после выборов....
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+1
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:13
Ну да....ну да! А в сколько раз оплату за обучение подняли? (((((
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0