Охрана рыбного завода села Поречье выгоняет местных рыбаков с реки

В селе Поречье Макаровского района рыбаков выгоняют с мест ловли рыбы на реке Лесная. По словам местного жителя, охрана местного рыбопромышленного предприятия без каких-либо оснований выпроваживает людей с реки. Такая ситуация продолжается уже больше месяца.

– Местный предприниматель нагнал охраны и сказал выгонять рыбаков. Такая ситуация с ограничением лова была и раньше. Охранники по устному распоряжению владельца «Рыбака» не дают людям ловить рыбу, – говорит очевидец.

Заместитель руководителя компании Алена Криушина сообщила журналисту ASTV.RU, что охрана прогоняет рыбаков-любителей, потому что у них нет лицензии на вылов. При этом на дополнительный вопрос, почему документы проверяют охранники частной организации, а не представители власти, она затруднилась ответить.

В агентстве по рыболовству Сахалинской области ASTV.RU сказали, что история с предприятием в Макаровском районе повторяется не первый год. Информация о том, что охрана завода не пускает рыбаков на реку, уже поступала в агентство.

– Права выгонять людей с реки сотрудники предприятия не имеют. Они имеют право только ограничить передвижение на автомобилях, если эта дорога проходит по земле, которая у них в аренде или собственности. Имеют право не пускать на свою территорию – именно на земельный участок, на гидротехнические сооружения рыбоводного завода, если там рыбоходный канал или забойка. Остальная акватория реки никак не ограничена для посещений. В теории они могут помогать государственной рыбоохране от браконьеров в период хода на нерест лососевых. При этом они обязаны иметь статус внештатного инспектора и должно выдаваться удостоверение, – комментирует ведущий советник агентства Дмитрий Багинский.

В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства добавили, что такой инспектор может ограничить деятельность рыбаков, если они вылавливают рыбу незаконными орудиями лова, либо добывают запрещенную к вылову рыбу. Впрочем, по словам очевидцев, никаких документов охранники никому не показывают.

Раньше, говорят местные жители, ловить рыбу на речке Лесная местный предприниматель «разрешал» только в пятницу, субботу и воскресенье. Теперь он изменил свое мнение, и даже в эти дни рыбаки не могут заниматься ловлей рыбы.

По Водному кодексу России, почти все природные водоемы общедоступны и любой гражданин имеет право ими пользоваться. Ширина береговой полосы водоемов для общего пользования составляет 20 метров. Ее приватизация запрещена. Каждый гражданин вправе ей пользоваться, в том числе для любительского и спортивного рыболовства. Правда, Лесная – нерестовая река, и даже любительская ловля лососевых пород на ней сейчас запрещена.

ASTV.RU обратился с запросами в адрес рыбопромышленной компании, Росрыболовства и природоохранной прокуратуры с просьбой разъяснить законность происходящего в Макаровском районе.