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На Сахалинской ГРЭС-2 погиб 46-летний мужчина

На Сахалинской ГРЭС-2 погиб 46-летний мужчина

Рабочий упал с высоты 16 метров

8 августа 46-летний рабочий упал с высоты 16 метров во время монтажных работ в котельном отделении главного корпуса "Сахалинской ГРЭС-2".  На строительной площадке рабочий трудился уже больше года.
 
После падения с высоты мужчина был еще жив, ему пытались оказать первую помощь. Для экстренной госпитализации в областной центр вызвали вертолет. Однако спасти мужчину не успели, после полученных травм он скончался .
 
Как сообщает пресс-служба АО "Сахалинская ГРЭС-2", сейчас организация проводит расследование и выясняет подробности несчастного случая. 
 
Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 14:55 +3
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:01
Жаль мужика((полюбому семья, дети...
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+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:16
Соболезнования родным и близким.
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+6
Bokassa
Написано сегодня, в 15:20
знаю что обычно ТБ мигранты грешат, лично видел как они в количестве не менее 5 штук ползали ремонтировали крышу тупо в оранжевых жилетах (наверное чтобы самолеты не цепляли)
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 15:25
Отсутствие страховки, в независимости от стажа работ...

Не соответствие нормам установленные леса....

Соболезнования родным и близким
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:25
сейчас полетит голова.. у ТБ-ка , и у нач участка
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:27
Соболезную родным и близким.
страшная потеря.
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 15:35
На высоте и без монтажного пояса?
Соболезнования родным и близким.
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 16:23
Соболезную родным и близким... Очень жалко
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+3
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:12
Нарушение ТБ! Жаль мужика! Работодателям....морока теперь..штрафы! Фигово инструктировали!
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