На Сахалинской ГРЭС-2 погиб 46-летний мужчина
Рабочий упал с высоты 16 метров
8 августа 46-летний рабочий упал с высоты 16 метров во время монтажных работ в котельном отделении главного корпуса "Сахалинской ГРЭС-2". На строительной площадке рабочий трудился уже больше года.
После падения с высоты мужчина был еще жив, ему пытались оказать первую помощь. Для экстренной госпитализации в областной центр вызвали вертолет. Однако спасти мужчину не успели, после полученных травм он скончался .
Как сообщает пресс-служба АО "Сахалинская ГРЭС-2", сейчас организация проводит расследование и выясняет подробности несчастного случая.
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