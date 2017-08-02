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Экс-руководителя отдела пенсионного фонда заставили отдать в бюджет украденное

Экс-руководителя отдела пенсионного фонда заставили отдать в бюджет украденное

Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей

Бывшую начальницу отдела Пенсионного фонда России по Курильскому району заставили выплатить в бюджет больше 63 тысяч рублей. Как сообщал ASTV.RU, еще в 2015 году женщину приговорили к условному сроку за мошенничество, но незаконно полученные деньги она не собиралась возвращать.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, причиненный действиями чиновницы ущерб составил около 63,5 тысячи рублей. В связи с тем, что в добровольном порядке причиненный преступлением ущерб не был возмещен, прокуратура района обратилась в суд.

Решением Курильского районного суда с осужденной в доход бюджета Российской Федерации взыскан причиненный ею материальный ущерб.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:01 +1
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Место
Курильский район
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 12:05
т.е. акт не исполнен, соответственно никто никого не заставил, очередное очковтирательство синей формы
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+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:15
да что тут говорить. если в пенсионном фонте . автопарк . по бумагам одна единица техники, а на яву совсем другая...
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+1
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