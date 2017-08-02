Экс-руководителя отдела пенсионного фонда заставили отдать в бюджет украденное

Бывшую начальницу отдела Пенсионного фонда России по Курильскому району заставили выплатить в бюджет больше 63 тысяч рублей. Как сообщал ASTV.RU, еще в 2015 году женщину приговорили к условному сроку за мошенничество, но незаконно полученные деньги она не собиралась возвращать.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, причиненный действиями чиновницы ущерб составил около 63,5 тысячи рублей. В связи с тем, что в добровольном порядке причиненный преступлением ущерб не был возмещен, прокуратура района обратилась в суд.

Решением Курильского районного суда с осужденной в доход бюджета Российской Федерации взыскан причиненный ею материальный ущерб.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.