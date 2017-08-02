Электронную биржу труда для студентов хотят создать на Сахалине
Это поможет молодым специалистам быстрее найти работу
Власти Сахалина собираются создать электронную биржу труда для студентов. По мнению специалистов, это поможет выпускникам и учащимся быстрее найти работу, сообщает пресс-служба правительства островного региона.
Подобные биржи труда для молодежи уже действуют во многих российских регионах, например в Москве, Татарстане, Ижевске, Ставрополе, Великом Новгороде. Они представляют собой электронные площадки для взаимодействия между студентами, выпускниками и работодателями. Собраны там обширные базы данных – от информации о предприятиях и вакансиях до сведений о соискателях, включая их резюме, портфолио, оценки по различным дисциплинам, видеофрагменты онлайн-защиты дипломных работ. Имеются также данные об учебных заведениях и местах прохождения практики для студентов.
- Для молодых людей это открывает новые возможности. Они получают доступ к большому массиву важной информации о вакансиях и работодателях, которые их предоставляют. Можно расширять параметры поиска работы соответственно знаниям, устремлениям и карьерным амбициям. Как показывает практика других российских регионов, процесс трудоустройства в этом случае проходит значительно быстрее и эффективнее, - отметила Наталья Мурашова, министр образования региона. - Считаем, что создание в Сахалинской области специализированной студенческой биржи труда было бы полезно не только для молодежи, но и для работодателей, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.
Ежегодно вузы и учреждения профессионального образования Сахалинской области выпускают 2,5 тысячи молодых специалистов. Из них в первый год, в среднем, самостоятельно трудоустраивается чуть более половины. А примерно 43% выпускников нуждается в соответствующей помощи со стороны государства.
Эти функции выполняют открытые в прошлом году региональный опорно-методический центр содействия трудоустройству выпускников и Служба содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций.
Однако у данных структур нет собственного сайта, что, по мнению представителей министерства образования, является дополнительным аргументом в пользу создания электронной студенческой биржи труда.