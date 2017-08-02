Электронную биржу труда для студентов хотят создать на Сахалине

Фото Александра Ермолаева

Власти Сахалина собираются создать электронную биржу труда для студентов. По мнению специалистов, это поможет выпускникам и учащимся быстрее найти работу, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

Подобные биржи труда для молодежи уже действуют во многих российских регионах, например в Москве, Татарстане, Ижевске, Ставрополе, Великом Новгороде. Они представляют собой электронные площадки для взаимодействия между студентами, выпускниками и работодателями. Собраны там обширные базы данных – от информации о предприятиях и вакансиях до сведений о соискателях, включая их резюме, портфолио, оценки по различным дисциплинам, видеофрагменты онлайн-защиты дипломных работ. Имеются также данные об учебных заведениях и местах прохождения практики для студентов.

- Для молодых людей это открывает новые возможности. Они получают доступ к большому массиву важной информации о вакансиях и работодателях, которые их предоставляют. Можно расширять параметры поиска работы соответственно знаниям, устремлениям и карьерным амбициям. Как показывает практика других российских регионов, процесс трудоустройства в этом случае проходит значительно быстрее и эффективнее, - отметила Наталья Мурашова, министр образования региона. - Считаем, что создание в Сахалинской области специализированной студенческой биржи труда было бы полезно не только для молодежи, но и для работодателей, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.

Ежегодно вузы и учреждения профессионального образования Сахалинской области выпускают 2,5 тысячи молодых специалистов. Из них в первый год, в среднем, самостоятельно трудоустраивается чуть более половины. А примерно 43% выпускников нуждается в соответствующей помощи со стороны государства.

Эти функции выполняют открытые в прошлом году региональный опорно-методический центр содействия трудоустройству выпускников и Служба содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций.

Однако у данных структур нет собственного сайта, что, по мнению представителей министерства образования, является дополнительным аргументом в пользу создания электронной студенческой биржи труда.