Троих взрослых и двух детей эвакуировали при пожаре в Луговом

Как сообщают в ГУ МЧС России по Сахалинской области, при пожаре в Луговом ночью спасли пятерых человек.

Сообщение о возгорании поступило в полночь. Загорелась квартира на первом этаже в доме №57 по улице 2-ой Пионерской в планировочном районе Южно-Сахалинска. На вызов приехали 2 автоцистерны второй и седьмой пожарных частей областного центра.

Пятерых человек, в том числе двоих детей, вывели из горящей квартиры с применением дыхательных аппаратов. Причины пожара устанавливаются.

13:15. По официальной информации Главного управления МЧС области, первый пожарный расчет прибыл к месту вызова через 5 минут. К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось горение квартиры на первом этаже, задымление помещений. В ходе обследования жилого дома в одной квартире были найдены супруги, а во второй – мать с годовалым сыном и его двенадцатилетним братом.

«Когда жильцы почувствовали запах дыма, путь к выходу через дверь уже был отрезан. Поэтому они вышли на балконы своих квартир. Огнеборец седьмой пожарной части Евгений Чайченко, используя спасательное устройство, подключенное к дыхательному аппарату, вынес на руках двоих детей. Затем, вывел их мать в безопасное место. В это же время я и Сергей Женченко, вывели мужа и жену с другого балкона, так же с использованием дыхательного аппарата» – рассказал Сергей Костюков, начальник караула седьмой пожарной части Южно-Сахалинска, руководивший тушением пожара.

Пожар был локализован в 00:20, а уже через полчаса его полностью ликвидировали. Благодаря пожарным, огонь удалось остановить на той же площади, которая была на момент их прибытия. Условием, способствовавшим развитию пожара, стало позднее его обнаружение. Причины возгорания в настоящий момент неочевидны. Для установления факторов, следствием которых явилось возникновение пожара, на место происшествия выехали работники судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория», которые проведут необходимые исследования.