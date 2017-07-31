Сигареты и школьные канцтовары на Сахалине в июле стали дороже

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В июле 2017 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,1%, за период с начала года – 101,2% (в июле 2016 года – 100,2%, за период с начала года – 102,8%). Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,05% (за период с начала года - на 0,4%), непродовольственные товары подорожали на 0,2% (за период с начала года – на 2,9%), услуги подешевели на 0,1% (за период с начала года подорожали на 0,7%).

В июле по сравнению с предыдущим месяцем цены на продовольственные товары практически не изменились.

Среди наблюдаемых видов продуктов питания дешевле стали: масло подсолнечное – на 2,3%, окорочка куриные – на 2,0%, фарш мясной – на 1,5%, сыры – на 0,9%, говядина – на 0,6%, свинина – на 0,5%, кофе – на 0,4%. В то же время сахар-песок подорожал на 2,6%, курица - на 2,2%, колбаса – на 1,4%, печень говяжья – на 1,0%, сосиски, сардельки – на 0,7%, масло сливочное – на 0,3%.

Из наблюдаемых видов круп и бобовых существенное снижение цен отмечалось на гречку - на 11,3%, рис – на 5,6%, пшено – на 1,8%.

Цены на рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) снизились на 1,0%, рыбу мороженую неразделанную - на 0,4%. При этом икра лососевых рыб подорожала на 3,3%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 1,9%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 1,2%, филе рыбное – на 1,1%.

Среди молочной продукции больше всего - на 2,1% подешевел творог, молоко сгущенное с сахаром – на 1,0%, сметана – на 0,3%.

Алкогольные напитки за месяц подорожали на 0,4%, в том числе пиво на 0,8%, вина виноградные – на 0,6%, коньяк, шампанское - на 0,2%.

Из плодоовощной продукции чеснок подешевел на 13,1%, виноград – на 6,5%, лук репчатый – на 4,6%, помидоры свежие – на 4,1%, яблоки, груши, бананы - на 0,5%. В то же время капуста белокочанная свежая подорожала на 7,5%, апельсины - на 7,1%, картофель – на 1,9%, лимоны – на 1,7%, морковь, огурцы свежие – на 1,0%, свёкла – на 0,3%.

В июле среди наблюдаемых групп непродовольственных товаров более всего выросли цены на табачные изделия. При этом сигареты с фильтром зарубежных торговых марок за месяц стали дороже на 2,8%.

Среди наблюдаемых видов строительных материалов наибольший прирост цен отмечался на стекло оконное листовое – 4,1%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на диазолин увеличились на 2,3%, поливитамины без минералов отечественные – на 2,1%, лоперамид – на 2,0%, ренни – на 1,6%, корвалол – на 1,5%. Но подешевели индапамид - на 3,2%, валидол - на 3,1%, эналаприл – на 2,3%, бромгексин, нимесулид – на 2,2%.

В июле зафиксирован рост цен на товары для школьников. На 1,3% подорожал набор фломастеров, на 1,2% - учебники, учебные пособия, дидактический материал для общеобразовательной школы, на 0,2% - тетради, альбомы для рисования, авторучки шариковые.

Средние цены на бензин автомобильный выросли на 0,6%. Бензин автомобильный марок АИ-95 и выше подорожал на 0,7%, АИ-92 - на 0,5%, АИ-80 – на 0,2%. Дизельное топливо стало дороже на 0,9%.

Среди наблюдаемых видов услуг газ сжиженный в баллонах подорожал на 9,3%, электроэнергия – на 3,4%. Вместе с тем в группе коммунальных услуг водоснабжение холодное подешевело на 7,1%, водоотведение – на 2,0%, водоснабжение горячее – на 0,9%.

В группе услуг в сфере зарубежного туризма туры на отдых в Грецию подорожали на 0,3%. Вместе с тем поездка в Китай стала дешевле на 4,0%.

Из остальных наблюдаемых видов услуг прививка животного подорожала на 2,3%, проживание в гостинице на 0,6%.

Стоимость минимального набора продуктов в среднем по Сахалинской области в июле 2017 года составила 5427,10 рубля. За месяц стоимость набора подорожала на 0,2%, по отношению к декабрю 2016 года - на 1,7%.

В Охе стоимость продуктовой корзины составила 6126,37 рубля в месяц (за месяц снизилась на 0,4%), в Поронайске – 5306,86 рубля (за месяц выросла на 1,1%), в Корсакове – 5426,81 рубля (за месяц увеличилась на 0,3%), в Южно-Сахалинске – 5238,72 рубля (за месяц выросла на 0,2%).

Дифференциация между самой высокой стоимостью набора (Оха – 6126,37 рубля в месяц) и самой низкой (Южно-Сахалинск – 5238,72 рубля в месяц) составила 1,2 раза, сообщает пресс-служба Сахалинстата.