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Редких животных продают сахалинцы в интернете

Редких животных продают сахалинцы в интернете

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Охинская прокуратура обнаружила в сети «Интернет» объявления о продаже краснокнижных животных. В суд направлено два исковых заявления. 

В мае сахалинская природоохранная прокуратура также нашла в сети незаконные материалы. А именно, урок по изготовлению запрещенной «ловушки для птиц». Всего в суды области по данным фактам направлено 32 административных иска.

Кроме того, были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил в ГБУК «Сахалинский зооботанический парк», АНО «Приют для животных «Пес и Кот», ОА «Совхоз «Южно-Сахалинский, ООО «Ветеринарный центр «Сахвет», ООО «Ветеринарный центр «Элитвет», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных № 1». На предприятиях отсутствуют карантинные зоны, санпропускники и дезковрики, что ставит животных под угрозу заражения некоторыми болезнями. Выявлены нарушения и при хранении лекарств, и в области пожарной безопасности.

По выявленным нарушениям прокурор Южно-Сахалинска внес 3 представления и возбудил 11 дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:11 +2
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Комментарии
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 10:27
Чего животные? Когда животные? Куда животные? Статья ни о чем.
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+1
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 10:33
Чё смешить? Тут в человеческих больницах чё попало, если копнуть. Что уж говорить о животных?!
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+3
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:09
КисМа"), КисМа"), далеко ходить не надо, статья на прошлой недел про холмских врачей, котрые чутьребенка не загубили
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:41
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+3
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