Редких животных продают сахалинцы в интернете

Охинская прокуратура обнаружила в сети «Интернет» объявления о продаже краснокнижных животных. В суд направлено два исковых заявления.

В мае сахалинская природоохранная прокуратура также нашла в сети незаконные материалы. А именно, урок по изготовлению запрещенной «ловушки для птиц». Всего в суды области по данным фактам направлено 32 административных иска.

Кроме того, были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил в ГБУК «Сахалинский зооботанический парк», АНО «Приют для животных «Пес и Кот», ОА «Совхоз «Южно-Сахалинский, ООО «Ветеринарный центр «Сахвет», ООО «Ветеринарный центр «Элитвет», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных № 1». На предприятиях отсутствуют карантинные зоны, санпропускники и дезковрики, что ставит животных под угрозу заражения некоторыми болезнями. Выявлены нарушения и при хранении лекарств, и в области пожарной безопасности.

По выявленным нарушениям прокурор Южно-Сахалинска внес 3 представления и возбудил 11 дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.