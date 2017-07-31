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Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном

Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном

Борцам за чистоту удалось наполнить около 10 мешков

Сахалинцы прислали в редакцию astv.ru фото пляжа в Корсаковском районе у Пригородного. Отдыхающие оставили за собой горы мусора. 

- Это наше любимое место отдыха. Оно немного дальше официального пляжа. Обычно здесь нет толп народа, - отмечает Анастасия. - И видимо поэтому отдыхающие, решили не убирать за собой мусор. Всего лишь за выходные пляж превратился в настоящую помойку.

Анастасия вместе с мужем не смогли спокойно смотреть на происходящее. Они собрали с пляжа около десятка десятилитровых мешков мусора, которые вывезли к ближайшему мусорному контейнеру. 

Галерея
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 1
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 2
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 3
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 4
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 5
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 6
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 7
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 8
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 9
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 10
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 11
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 12
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 13
Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном , Фото: 14
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Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:01 +4
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:06 Отредактированно сегодня, в 15:08
Вот же засранцы...

Наверное чисто станет только тогда, когда за сдачу мусора будут платить...
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+8
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:10
TROL, это слишком мягко сказано, по отношению к этим свиньям. Нет слов одни маты &€£¥?#%×+}[[[[[[
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+2
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:11
Да так всегда, приедем и давай убираться....
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:26
Karu, ощущение такое, что у этих свиней на то и расчет: зачем убирать, кто приедет и захочет отдохнуть - тот и приберется
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+6
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:30
НюНик_просто_Анна, на работе кого не спрашиваю: Вы убираетесь когда приезжаете отдыхать ? - ДА , а мусор, мусор за собой увозите ? - ДА....
Если так все делают, откуда мусор ??
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:47 Отредактированно сегодня, в 15:47
Karu, видимо, невидимые чушкари вклиниваются незаметно между чистюлями.
Я могу ответить за себя и друзей, с которыми езжу, за дочку свою... Что интересно, мы обычно уезжаем раньше остальных отдыхающих (чтоб по пробкам не тащиться), поэтому ни разу не видели, кто и что оставляет после себя
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+3
Еще 2 комментария
nikolayppu
Написано сегодня, в 15:35
Нужно прибегать к кардинальным мерам и фотографировать при возможности "людей" оставляющих за собой срач, после чего размещать фотографии на всеобщее обозрение...
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+2
KsuKsu
Написано сегодня, в 15:36
Ну ведь половина из того что там лежит можно просто сжечь перед отъездом! И увезти останется может с мешок мусора всего...... Люди совсем обнаглели, кто-то за ними убирать должен за ЦАРЯМИ.... ИЛИ нравится отдыхать среди банок и бутылок
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+5
Greka
Написано сегодня, в 15:38
Хочу обратится к этим людям, которых и так трудно назвать, если до них это дойдет... Вы бы хотя бы в кусты не выкидывали.... Не будьте до конца мразями. Оттуда реально тяжело его после вас собирать.
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+2
Greka
Написано сегодня, в 15:50
25-го мая отдыхал в бухте Тихой и там привезли на экскурсию детей с какой-то школы, вместе с ними и родители на личных авто.... И в общем в очередной свой отдых я со своей девушкой как и всегда перед отъездом принялись убирать пляж с мешками. Когда родители этих детей увидели что мы делаем, то сразу о чем-то пошушукались все взрослые и подключились к нам, а детям сказали кто полный мешок мусора соберёт тому пятерка за четверть по ОБЖ
Так мы там столько мусора вывезли сообща.... Но к сожалению это редко случается, а так я тоже поддерживаю эту семью которым не безразличен наш прекрасный остров!
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+7
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:56
таких мало... но спасибо таким семьям...
Если все так будут делать. то у нас самый чистый остров в мире будит.
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 16:13
а я жэ говорил, налооог надо
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0
ateriya
Написано сегодня, в 16:53
Молодцы.
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0
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 17:28
смысл статьи?направлен на тех кто намусорил ? совесть у них все равно не проснеться и культуры в этих свиньях не доват и тем более не изменит их воспитание
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0
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