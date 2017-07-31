Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном
Борцам за чистоту удалось наполнить около 10 мешков
Сахалинцы прислали в редакцию astv.ru фото пляжа в Корсаковском районе у Пригородного. Отдыхающие оставили за собой горы мусора.
- Это наше любимое место отдыха. Оно немного дальше официального пляжа. Обычно здесь нет толп народа, - отмечает Анастасия. - И видимо поэтому отдыхающие, решили не убирать за собой мусор. Всего лишь за выходные пляж превратился в настоящую помойку.
Анастасия вместе с мужем не смогли спокойно смотреть на происходящее. Они собрали с пляжа около десятка десятилитровых мешков мусора, которые вывезли к ближайшему мусорному контейнеру.
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14 Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном
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Если все так будут делать. то у нас самый чистый остров в мире будит.