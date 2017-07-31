Семья из Южно-Сахалинска убрала мусор за отдыхающими на пляже в Пригородном

Сахалинцы прислали в редакцию astv.ru фото пляжа в Корсаковском районе у Пригородного. Отдыхающие оставили за собой горы мусора.

- Это наше любимое место отдыха. Оно немного дальше официального пляжа. Обычно здесь нет толп народа, - отмечает Анастасия. - И видимо поэтому отдыхающие, решили не убирать за собой мусор. Всего лишь за выходные пляж превратился в настоящую помойку.

Анастасия вместе с мужем не смогли спокойно смотреть на происходящее. Они собрали с пляжа около десятка десятилитровых мешков мусора, которые вывезли к ближайшему мусорному контейнеру.