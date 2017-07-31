На Сахалине один посетитель букмекерской конторы обокрал другого

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В Южно-Сахалинске один посетитель букмекерской конторы обокрал другого. Пострадавший лишился крупной суммы в рублях и долларах США.

По сообщению пресс-службы управления МВД по Сахалинской области, кража случилась в конторе на проспекте Победы. Там сидел мужчина и делал ставки. Подозреваемый – ему 20 лет – познакомился с ним и в результате разговора узнал, что у посетителя с собой крупная сумма наличных денег. После того как тот отошел, он забрал его сумку и ушел. В сумке оказались сотовый телефон, 20 тысяч рублей и 1800 долларов США (около 108 тысяч рублей по текущему курсу). Деньги парень успел потратить на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 58 Уголовного кодекса Российской Федерации – «кража». Молодого человека, который уже был судим за мошенничество, отпустили под подписку о невыезде.