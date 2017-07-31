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На Сахалине один посетитель букмекерской конторы обокрал другого
Фото: parfumlin.com.ua

На Сахалине один посетитель букмекерской конторы обокрал другого

Ущерб превысил 100 тысяч рублей

В Южно-Сахалинске один посетитель букмекерской конторы обокрал другого. Пострадавший лишился крупной суммы в рублях и долларах США.

По сообщению пресс-службы управления МВД по Сахалинской области, кража случилась в конторе на проспекте Победы. Там сидел мужчина и делал ставки. Подозреваемый – ему 20 лет – познакомился с ним и в результате разговора узнал, что у посетителя с собой крупная сумма наличных денег. После того как тот отошел, он забрал его сумку и ушел. В сумке оказались сотовый телефон, 20 тысяч рублей и 1800 долларов США (около 108 тысяч рублей по текущему курсу). Деньги парень успел потратить на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 58 Уголовного кодекса Российской Федерации – «кража». Молодого человека, который уже был судим за мошенничество, отпустили под подписку о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:53 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:56
Эээххх.... Какой кошмар....
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:35 Отредактированно сегодня, в 15:36
MARBLE, Никакого кошмара только сбизднест.....
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:06
ZLOI275, Я так написала, потому что не понимаю, как можно взять то, что тебе не принадлежит...


Но, у нас это, очевидно, как должное: бизнес понимаешь, потому что один хотел приумножить свой доход, а другой таким образом на жизнь зарабатывает...
Вот так и доверяй всем, с кем познакомился и смотри в оба, чтоб он тебя не объегорил...
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:35
Ранее судимого - и все ж под подписку... Не понимаю мягкости современных законов
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+2
Triton
Написано сегодня, в 15:45
ничего страшного
пострадавший тоже хотел срубить деньгу не потея
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+1
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