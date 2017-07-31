Около 100 военнослужащих получили служебные квартиры на Сахалине с начала года

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С начала текущего года 133 военнослужащих Восточного военного округа, проходящих службу на острове Сахалин, получили служебные квартиры и денежные субсидии на покупку постоянного жилья.

В частности, в 2017 году обеспечено служебными жилыми помещениями 96 военнослужащих. Это жилье вторичного жилого фонда, которое высвобождается офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства, а также служебные квартиры, которые высвобождают офицеры, убывшие к новым местам службы. Эти жилые помещения распределены вновь прибывшим военнослужащим.

Кроме того, 34 военнослужащим ВВО на Сахалине с начала текущего года выделено 182 миллиона рублей в форме денежных субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья.

За аналогичный период готовым жильем для постоянного проживания в регионе обеспечено 3 семьи военнослужащих.

Источник: пресс-служба Восточного военного округа