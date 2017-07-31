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Около 100 военнослужащих получили служебные квартиры на Сахалине с начала года
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Около 100 военнослужащих получили служебные квартиры на Сахалине с начала года

34 семьи военных получили субсидии на приобретение или строительство постоянного жилья

С начала текущего года 133 военнослужащих Восточного военного округа, проходящих службу на острове Сахалин, получили служебные квартиры и денежные субсидии на покупку постоянного жилья.

В частности, в 2017 году обеспечено служебными жилыми помещениями 96 военнослужащих. Это жилье вторичного жилого фонда, которое высвобождается офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства, а также служебные квартиры, которые высвобождают офицеры, убывшие к новым местам службы. Эти жилые помещения распределены вновь прибывшим военнослужащим.

Кроме того, 34 военнослужащим ВВО на Сахалине с начала текущего года выделено 182 миллиона рублей в форме денежных субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья.

За аналогичный период готовым жильем для постоянного проживания в регионе обеспечено 3 семьи военнослужащих.

Источник: пресс-служба Восточного военного округа

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:42 +2
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Комментарии
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:57
без комментариев........
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:57
и не служебные квартиры. а ипотека от мин обороны...
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