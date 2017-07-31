Бывший мэр Воркуты оценит ход благоустройства Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинск прибыл председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, член совета Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Это уже второй его визит в Сахалинскую область. Он осмотрел ряд объектов и отметил, что за год город значительно изменился к лучшему, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Основная цель визита в областную столицу – общественный контроль проводимых в Южно-Сахалинске масштабных работ по благоустройству, ремонту и строительству коммунальных и инженерных сооружений, а также реализации государственной программы по сносу аварийного жилья. Как общественник Игорь Шпектор известен своим нестандартным и неординарным подходом (в частности, он выступает за отмену закона № 44-ФЗ). У него внушительный опыт работы на руководящих постах: перед тем как войти в состав Общественной палаты, он 9 раз избирался депутатом районного и городского советов Воркуты, трижды — депутатом верховного совета и государственного совета Республики Коми, трижды был мэром Воркуты. Кроме того, он инженер по образованию, автор проекта и начальник строительства первой в СССР станции по очистке шахтных вод.

Во время визита в Южно-Сахалинск федеральный общественник оценил ход капитального ремонта и замены сетей на ул. Комсомольской, где отметил хорошую работу подрядчика.

Кроме того, он побывал на возводимых очистных сооружениях, причем оценил их с точки зрения специалиста, который 7 лет занимался проектированием подобных объектов. По мнению общественника, этот объект является большим достижением для Южно-Сахалинска.

В целом Игорь Шпектор отметил положительные изменения в городе, особенно в сфере благоустройства. Он посоветовал закупить больше техники отечественного производства для борьбы с пылью, а также рассмотреть вопрос по использованию снегоплавильного оборудования для оперативной уборки города зимой.

- Наша встреча еще в прошлый раз меня поразила - вы достаточно грамотно и квалифицированно отвечали на вопросы, а сегодня я вижу результат: город меняется к лучшему, об этом я буду докладывать в Москве, - отметил общественник во время встречи с мэром Сергеем Надсадиным.

После Южно-Сахалинска Игорь Шпектор посетит еще ряд городов и районов Сахалинской области, затем состоится совещание, на котором подведут итоги поездки общественника в островной регион.