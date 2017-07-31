фото очевидцев
В центре Охи попрошайничает лиса
Она не боится забираться на крыши автомобилей
Почти каждое утро жители Охи наблюдают за лисенком, попрошайничающим прямо в центре города.
"Рядом спорткомплекс "Дельфин", ЦРБ, поликлиника. Эту лису видели многие. Наверно, кто-то однажды подкормил ее, вот она и не ботся ничего, даже на крыши автомобилей забирается. Лиса голодная, но кормить ее никто не решается - все знают, что это животное может быть переносчиком опасных заболеваний. Скорее всего, она питается на помойках, а днем где-то прячется. Возможно, в расположенном рядом частном секторе", - говорят жители Охи.
Галерея
4 В центре Охи попрошайничает лиса
Другие статьи по темам
Место
Скоро будет брать деньгами и сама ходить в магазин