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В центре Охи попрошайничает лиса
фото очевидцев

В центре Охи попрошайничает лиса

Она не боится забираться на крыши автомобилей

Почти каждое утро жители Охи наблюдают за лисенком, попрошайничающим прямо в центре города.

"Рядом спорткомплекс "Дельфин", ЦРБ, поликлиника. Эту лису видели многие. Наверно, кто-то однажды подкормил ее, вот она и не ботся ничего, даже на крыши автомобилей забирается. Лиса голодная, но кормить ее никто не решается - все знают, что это животное может быть переносчиком опасных заболеваний. Скорее всего, она питается на помойках, а днем где-то прячется. Возможно, в расположенном рядом частном секторе", - говорят жители Охи.

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В центре Охи попрошайничает лиса, Фото: 1
В центре Охи попрошайничает лиса, Фото: 2
В центре Охи попрошайничает лиса, Фото: 3
В центре Охи попрошайничает лиса, Фото: 4
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В центре Охи попрошайничает лиса
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:33 0
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:38
Медведь отвечает за транспорт в Охе , лиса за порядком в Охе и пьяные водятлы "https://astv.ru/news/criminal/2017-08-06-pogonu-za.. звероподил по сахалински??
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Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:46 Отредактированно сегодня, в 11:47
Суровая охинская лиса.....
Скоро будет брать деньгами и сама ходить в магазин
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