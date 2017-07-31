После аварии в Холмске на лобовом стекле машины остались отпечатки двух голов
Тем не менее, обошлось без серьезных травм
В центре Холмска сегодня произошла авария – один автомобиль не успел вовремя затормозить и въехал в машину, ехавшую впереди. Удар был такой силы, что на кадре, присланном очевидцем в адрес ASTV.RU, отчетливо видны отпечатки двух голов, ударившихся о лобовое стекло.
Авария случилась на улице Советской утром. Ее участниками стали две японских машины – кроссовер и седан. У пострадавшего авто смят и задран капот. Обошлось без серьезных травм.
Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:28
Ничего себе! Сотрясение как минимум, а это довольно серьезно
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 14:36
ремни безопасности-для лохов наверно. Также как и тормоза для трусов. Ну и соответственно скорость какая должна быть...
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