После аварии в Холмске на лобовом стекле машины остались отпечатки двух голов

Тем не менее, обошлось без серьезных травм

В центре Холмска сегодня произошла авария – один автомобиль не успел вовремя затормозить и въехал в машину, ехавшую впереди. Удар был такой силы, что на кадре, присланном очевидцем в адрес ASTV.RU, отчетливо видны отпечатки двух голов, ударившихся о лобовое стекло.

Авария случилась на улице Советской утром. Ее участниками стали две японских машины – кроссовер и седан. У пострадавшего авто смят и задран капот. Обошлось без серьезных травм.