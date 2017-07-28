Мертвую белуху нашли у берегов Сахалина

Фото очевидцев

Фотографии мертвой белухи прислали сахалинцы в редакцию astv.ru. Тело морского млекопитающего обнаружили рыбаки в заливе Мордвинова примерно в 20 км от мыса Свободный.

- Интересно, почему она умерла. Никаких видимых травм не видно, - говорит очевидец.

Рыбаки также отмечают, что размер белухи превысил 3,5 метра.

Как отметил руководитель фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, белухи водятся у берегов Сахалина. Если очевидцы заметили мертвое животное, им лучше его не трогать, сфотографировать и отправить снимки в фонд, для учета гибели морских млекопитающих.

Кроме того, Александр отметил, что китообразные животные могут погибнуть как от старости - они живут около 30 лет, так и от инфекций, которые вызывают инородные предметы. Например, белуха может вдохнуть пакет, который ветром унесло в море с берега. Такой мусор на пляже обычно оставляют отдыхающие. Еще одной причиной возникновения инфекции становятся рыболовные крючки, которые попадают в желудок морских животных вместе с рыбой.