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Мертвую белуху нашли у берегов Сахалина
Фото очевидцев

Мертвую белуху нашли у берегов Сахалина

Видимых причин смерти животного очевидцы не обнаружили

Фотографии мертвой белухи прислали сахалинцы в редакцию astv.ru. Тело морского млекопитающего обнаружили рыбаки в заливе Мордвинова примерно в 20 км от мыса Свободный. 

- Интересно, почему она умерла. Никаких видимых травм не видно, - говорит очевидец. 

Рыбаки также отмечают, что размер белухи превысил 3,5 метра. 

Как отметил руководитель фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, белухи водятся у берегов Сахалина. Если очевидцы заметили мертвое животное, им лучше его не трогать, сфотографировать и отправить снимки в фонд, для учета гибели морских млекопитающих. 

Кроме того, Александр отметил, что китообразные животные могут погибнуть как от старости - они живут около 30 лет, так и от инфекций, которые вызывают инородные предметы. Например, белуха может вдохнуть пакет, который ветром унесло в море с берега. Такой мусор на пляже обычно оставляют отдыхающие. Еще одной причиной возникновения инфекции становятся рыболовные крючки, которые попадают в желудок морских животных вместе с рыбой.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:49 +1
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Комментарии
lakostochka
Написано сегодня, в 11:02
Может от старости померла! А может съела что-нибудь...
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0
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 11:07
lakostochka, а была какая-то новость, где рыбаки освободили ( Макаров или Томари) белуху... ((( может от усталости и стресса ((
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:46
Breaking_news, Там не белуха была, а касатка
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+2
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:40
lakostochka,
Вот к чему твой комент? Пернуть в воздух?
Вот и ты может от старости помрешь, а может съешь что-нибудь.
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−2
Еще 1 комментарий
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