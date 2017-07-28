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В пяти районах Сахалина объявлена высокая пожарная опасность
Особо внимательными спасатели просят быть 5 августа
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в Южно-Сахалинске. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 5 августа.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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