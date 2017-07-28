Минобороны может передать Сахалинской области почти 60 земельных участков

Руководство региона продолжает совместную работу с военным ведомством, которая направлена на перевод неиспользуемых земель в муниципальную собственность. Перечень таких участков по инициативе Олега Кожемяко сейчас значительно расширен – с 12 до 58. Это территории в 12 районах области: Корсаковском, Долинском, Углегорском, Макаровском, Анивском, Холмском, Томаринском, Смирныховском, Поронайском, Южно-Курильском и Курильском, а также в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-секретарь губернатора.

Ранее передать Сахалину земли, которые когда-то использовало Министерство обороны, согласилось командование Восточного военного округа. С областным правительством был составлен совместный протокол действий. В результате впервые в истории региона начался процесс переоформления таких участков для гражданских целей. Пионером среди муниципальных образований стал Южно-Сахалинск. В его собственность уже перешла территория площадью 7 тысяч квадратных метров в районе пересечения улицы Комсомольской и проспекта Победы. На очереди – передача еще двух площадок – в районе перекрестка улиц Комсомольской и Больничной, а также близ улицы Украинской.

Гражданские объекты вскоре могут появиться и на 6 пока пустующих участках военных в Курильском округе. Накануне их осмотрел глава региона, посетивший район с рабочей поездкой. Это 3 территории в окрестностях села Китовое общей площадью около 87 тысяч квадратных метров, а также земли в районе сел Рейдово (90 тысяч квадратных метров), Рыбаки (30 тысяч квадратных метров) и плато Янкито (100 тысяч квадратных метров). После переоформления власти намерены использовать площадки под жилищное строительство, размещение коммунальных объектов и сельхозпроизводств.

- Такие предложения сейчас направлены в Министерство обороны России. Мы находимся с руководством ведомства в постоянном контакте. В первую очередь на этих землях появится жилье как для военнослужащих, так и для гражданского населения. Это будут новостройки по программе переселения из ветхих и аварийных домов, а также арендные квартиры с правом их последующего выкупа на условиях нулевой ипотеки и рассрочки до 20 лет, - сообщил Олег Кожемяко.

Квартирный вопрос – наиболее острый для жителей села Горячие Ключи на острове Итуруп. Там в жилфонде Министерства обороны военного городка сегодня проживает большое количество людей, которые давно утратили связь с ведомством или вовсе никогда не состояли на службе. Действующий закон обязывает их освободить квартиры. Однако многим ехать попросту некуда. А развернуть гражданское строительство в Горячих Ключах невозможно - городок объединен с воинской частью. В этой ситуации областные власти вызвались помочь гражданам. Работникам бюджетной сферы предлагается участвовать в программе арендного жилья на привлекательных условиях. А востребованные специалисты, например, медицинские работники - решением военного командования - будут оставлены в городке.

- Но как быть нам – пенсионерам, проработавшим в Минобороны по 20 лет и более? – задалась вопросом на состоявшейся встрече с губернатором и новым командиром 68-го армейского корпуса Дмитрием Глушенковым одна из пожилых женщин. – Квартир в других регионах у нас нет, арендное жилье «не потянем».

Выяснилось, что таких семей в городке около 10. Олег Кожемяко предложил решать их проблемы в индивидуальном порядке. Возможно, для этого будет принят специальный областной закон.

Запланированы и иные меры поддержки для развития села. По просьбе жителей здесь установят спортивную площадку. Начнет действовать новый автобусный маршрут, который напрямую свяжет Горячие Ключи с Курильском. При местном образовательном учреждении решено открыть дошкольные группы – с ростом рождаемости в них возникла большая потребность. В надлежащее состоянии предстоит привести и трехкилометровый отрезок дороги, ведущей к населенному пункту.

- У нас появилась надежда на то, что множественные проблемы, на которые долгое время не обращалось внимания, начнут постепенно устраняться, - дала оценку состоявшейся встрече с руководителем области одна из жительниц села Марина Лапо.

- Решение многолетней проблемы передачи земель Минобороны и в ряде случаев находящихся там военных городков в Сахалинской области сдвинулся с мертвой точки. Мы находим понимание на федеральном уровне и готовы решать социально-бытовые задачи по содержанию этих поселений, строить жилье на получаемых участках. Для уточнения планов дальнейшей совместной работы в ближайшее время ждем приезда в Сахалинскую область комиссии из военного ведомства, - подвел итоги встречи губернатор.