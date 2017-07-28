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Житель Поронайска обокрал предприятие при помощи ледоруба

Житель Поронайска обокрал предприятие при помощи ледоруба

Этим инструментом он взломал дверь бухгалтерии и сейф

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Поронайска задержали 28-летнего местного жителя. Его подозревают в краже 66 тысяч рублей.

По версии следствия, ночью, вооружившись ледорубом, мужчина забрался на крышу заброшенного здания, перепрыгнул на соседнее, где располагалось одно из предприятий города, и через открытое окно проник внутрь.

Сломав при помощи ледоруба дверь, ведущую в бухгалтерию, подозреваемый обнаружил в кабинете сейф. Примерно полтора часа у него ушло, чтобы вскрыть хранилище и достать оттуда принадлежащие физическому лицу 66 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места преступления. Около 40 тысяч рублей подозреваемый успел потратить на личные нужды, остальное полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник : пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:29 +1
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Комментарии
Korennoy
Написано сегодня, в 14:50
Вот это да! Вопросов уйма.
Где он взял ледоруб в Поронайске?
Откуда такая подготовка, сигать по крышам и в форточки влетать?
Короче Рамон Меркадер наших дней!
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 14:59
Korennoy, Зорро жив. реинкарнация
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 15:11
Korennoy, новый сюжет для рекламы сникерса)
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:01
На Севере острова, все еще 90е.
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+1
Netu_nika
Написано сегодня, в 15:05
Гопник из Поронайска, косящий Бэтмена)))
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 15:08
жуть, не дай бог Троцкистам там обосноваться
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+2
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 16:56
жаль парня
столько хлопот а выхлоп мизер
да еще годика четыре вычета на горизонте
нда - эту бы энергию да в законное русло

думаю он зарабатывал бы больше
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0
дизельный_дым
Написано сегодня, в 17:09
молодец.одно плохо следы замел.не все продумал.
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0
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