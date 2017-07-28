Житель Поронайска обокрал предприятие при помощи ледоруба

Этим инструментом он взломал дверь бухгалтерии и сейф

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Поронайска задержали 28-летнего местного жителя. Его подозревают в краже 66 тысяч рублей.

По версии следствия, ночью, вооружившись ледорубом, мужчина забрался на крышу заброшенного здания, перепрыгнул на соседнее, где располагалось одно из предприятий города, и через открытое окно проник внутрь.

Сломав при помощи ледоруба дверь, ведущую в бухгалтерию, подозреваемый обнаружил в кабинете сейф. Примерно полтора часа у него ушло, чтобы вскрыть хранилище и достать оттуда принадлежащие физическому лицу 66 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места преступления. Около 40 тысяч рублей подозреваемый успел потратить на личные нужды, остальное полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник : пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.