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Два участка улицы Поповича в Южно-Сахалинске на выходных закроют для движения

Два участка улицы Поповича в Южно-Сахалинске на выходных закроют для движения

Рабочие будут снимать старый асфальт

В рамках продолжающегося ремонта ул. Поповича 5 августа с 08.00 до 20.00 от пр. Мира до ул. Дзержинского и 6 августа с 08.00 до 20.00 от ул. Дзержинского до ул. Чехова рабочие будут снимать старый асфальт.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, движение транспорта по этим участкам будет запрещено. Стоит отметить, что в случае досрочного окончания работ ограничения будут оперативно сняты.

О дате укладки нового дорожного покрытия на ремонтируемых участках ул. Поповича будет сообщено дополнительно.

Из-за плохих погодных условий в график ремонтных работ могут вноситься корректировки. Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать маршрут своего движения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:26 0
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