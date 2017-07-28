Два участка улицы Поповича в Южно-Сахалинске на выходных закроют для движения

В рамках продолжающегося ремонта ул. Поповича 5 августа с 08.00 до 20.00 от пр. Мира до ул. Дзержинского и 6 августа с 08.00 до 20.00 от ул. Дзержинского до ул. Чехова рабочие будут снимать старый асфальт.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, движение транспорта по этим участкам будет запрещено. Стоит отметить, что в случае досрочного окончания работ ограничения будут оперативно сняты.

О дате укладки нового дорожного покрытия на ремонтируемых участках ул. Поповича будет сообщено дополнительно.

Из-за плохих погодных условий в график ремонтных работ могут вноситься корректировки. Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать маршрут своего движения.