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Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Южно-Сахалинске

Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Южно-Сахалинске

Авария произошла утром 4 августа

ДТП произошло сегодня, 4 августа в десятом часу утра на улице Ленина в районе дома №329.

По предварительным данным, автомобили Toyota Probox и Toyota Land Cruiser двигались по дороге с юга на север. Внедорожник начал поворачивать налево, в это время по встречной полосе двигалась легковая Toyota.

Седан столкнулся со внедорожником, вылетел на полосу встречного движения и врезался в  Toyota Probox.

Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Галерея
Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Южно-Сахалинске
Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 10:20 +3
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Комментарии
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:13
а чот фото виновника получается не видно...
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+4
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Nektos Online
Написано сегодня, в 14:14
leksoos13, он на другой стороне дороги стоял
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0
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:04
эх ,... такой целс хороший был .
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0
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:29
джип полюбому черный был 001 или 777
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0
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Nektos Online
Написано сегодня, в 14:14
Diego, нет, обычный лэнд
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0
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Nord Online
Написано сегодня, в 13:47
>>в это время по встречной полосе двигалась легковая Toyota.
Жаль, что это антифриз растекся.
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