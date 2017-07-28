Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 4 августа в десятом часу утра на улице Ленина в районе дома №329.

По предварительным данным, автомобили Toyota Probox и Toyota Land Cruiser двигались по дороге с юга на север. Внедорожник начал поворачивать налево, в это время по встречной полосе двигалась легковая Toyota.

Седан столкнулся со внедорожником, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Toyota Probox.

Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.