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За полгода почти полторы тысячи сахалинских пар развелись
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За полгода почти полторы тысячи сахалинских пар развелись

В прошлом году это число было меньше

За январь - июнь в органах ЗАГСа Сахалинской области 3063 родившихся, в том числе 43 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Число умерших по региону составило 2964 человека. Отмечен естественный прирост - 99 человек, в прошлом году это число было больше - 116 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших зафиксировано в Южно-Сахалинске, Аниве, Курильске, Ногликсках, Северо-Курильске и Южно-Курильске.

В области зарегистрировано 1629 браков и 1409 разводов против 1627 браков и 1339 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - июнь 2017 года на Сахалин и Курилы прибыло 10757 человек, из которых 64,8% – на постоянное место жительства. Выбыло 9984 человека, из которых 77% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 4253 человека. Миграционный прирост составил 773 человека, сообщает пресс-служба Сахалинстата. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:20 0
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:25
Развелись.... лично знаю кучу народа, развелись и дальше живут
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