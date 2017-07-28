Питьевая вода на Сахалине хуже, чем в среднем по России

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Питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фактором риска для здоровья населения Сахалинской области. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Увеличилась доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 75,1% в 2016 году до 81,6% в отчетном периоде 2017 года, но при этом в среднем по России показатель - 90,4%.

В первом полугодии текущего года увеличилось количество проб воды в поверхностных источниках питьевого водоснабжения, не соответствующих норме по санитарно-химическим показателям (с 12,1 % до 36,4%), прежде всего характеризующим органолептические свойства воды (внешний вид, цвет, запах, вкус).

Неудовлетворительные результаты исследований зафиксированы в Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Охинском, Углегорском и Холмском районах.

Превышений в воде концентраций химических веществ, обладающих выраженным токсическим действием (соли тяжелых металлов и т.д.) не зафиксировано.

Увеличилось количество неудовлетворительных проб воды, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям (с 1,4 % до 2,4 %).

Неудовлетворительные результаты исследований зафиксированы в Макаровском районе, Углегорском районе и г. Южно-Сахалинске.

В 1 полугодии снизилось количество проб воды, не соответствующих нормативным требованиям, по санитарно-химическим показателям, из распределительной сети. Неудовлетворительные пробы регистрировались в Александровске-Сахалинском, Смирныховском районах и Южно-Сахалинске.

Но при этом отмечался рост неудовлетворительных проб воды из распределительной сети по микробиологическим показателям (с 2,1% до 3,9 %). Наибольший удельный вес показателя зафиксирован в Тымовском, Холмском, Александровск-Сахалинском районах и Южно-Сахалинске.

По результатам проведенных проверок управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области за выявленные нарушения санитарного законодательства в области обеспечения населения питьевой водой питьевого качества в 1 полугодии 2017 г. вынесено 32 постановления о привлечении к административной ответственности в отношении юридических и должностных лиц на общую сумму 243,8 тысяч рублей.

12 административных дел были направлены на рассмотрение в судебные органы, по всем принято решение о назначении административного наказания, из которых по 1 судом вынесено решение о приостановке деятельности водозабора в Южно-Сахалинске.

Подан иск в суд о признании действий ресурсообеспечивающей организации в Александровск-Сахалинском районе противоправными в отношении неопределенного круга потребителей по оказанию услуг холодного питьевого водоснабжения ненадлежащего качества.