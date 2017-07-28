Птицефабрику и тепличный комплекс построят на Итурупе

Птицеводческий комплекс откроют на Итурупе. Такое поручение дал Олег Кожемяко во время визита на остров, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

- Предприятие будет состоять из двух птичников и цеха переработки мяса, складов для хранения корма и готовой продукции. Объемы производства – до 118 тысяч яиц и 6 тонн мяса ежегодно. Сейчас завершается подготовка проектной документации, в селе Рейдово под размещение предприятия отведен земельный участок. Строительство начнется к концу год, - сообщил директор птицефабрики «Островная» Сергей Добреля, который курирует проект.

Первую продукцию, добавил он, на курильском птицеводческом комплексе планируют получить в середине следующего года.

В окрестностях Рейдово вскоре вырастет и первая на Итурупе промышленная теплица. Выращивать там будут огурцы и томаты, зеленные культуры – ежегодно от 200-300 тонн продукции.

- Земельный участок под новое производство определен. Рассчитываем, к концу года получить положительное заключение госэкспертизы по проекту, чтобы в 1 квартале 2018 заняться поставками оборудования. В работу комплекс может быть запущен в конце следующего года, - рассказал Виктор Бутков, генеральный директор АО «Совхоз «Тепличный», который занимается реализацией начинания.

Местные жители жалуются на недостатки в работе районного здравоохранения. У людей возникают сложности с оформлением справок для получения водительских удостоверений и сдачей анализов – нередко для этого приходится вылетать на Сахалин. Для больных диабетом не хватает тест-полосок. Нет детского стоматолога, а к педиатру попасть крайне непросто. При этом, отмечают курильчане, время от времени возникает дефицит врачей по причине их единовременного ухода в отпуск. Олег Кожемяко поручил руководству регионального министерства здравоохранения самым тщательным образом проанализировать все эти сигналы и принять необходимые меры.

С учетом пожеланий жителей Курильского района здесь решено открыть пункт проката инвентаря для инвалидов. В пользование людям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставляться противопролежневые кровати и средства для реабилитации.

Из других планов - со следующего года начнется строительство школы в Курильске. Будет формироваться проектная документация на возведение аналогичного объекта в Рейдово. Село получит по программе переселения также два 24-квартирных дома. Еще три новостройки сдадут в райцентре. А в конце 2018 года на Итурупе начнут возводить арендное жилье.

В производственной сфере запланировано возведение на острове еще 5 лососевых рыбоводных заводов к 13 уже имеющимся.

- За последние годы Курилы превратились в быстро развивающуюся территорию. Помню, как в 1998 году Итуруп посещало федеральное руководство. Мы стояли на пустыре и говорили о том, что вот здесь будет спортзал, а тут – производственные мощности. Мало кто из жителей тогда в это верил. Но вот оно - все здесь, - сделал вывод заместитель председателя областного правительства Сергей Подолян.

В прошлом году на острове появились детский сад, большой Дом культуры и спорта, где разместились бассейн, кинотеатр, тренажёрный и хореографический залы. Построено около 4 тысяч квадратных метров жилья для очередников. Начала работать первая автозаправка. В селе Китовом запущена новая дизельная электростанция, которая обеспечивает населенный пункт и райцентр не только электричеством, но и теплом. А в селе Рейдово введена современная система водоснабжения.

В районе развернута программа асфальтирования дорог и благоустройства придомовых территорий. Твердое покрытие в этом году получил четырехкилометровый участок трассы от Курильска до села Рыбаки. В Рейдово с учетом пожеланий местных жителей впервые асфальтируют сразу три отрезка дорог общей протяженностью около полутора километров. Вместо пыльной грунтовки через центр села вскоре проляжет широкое дорожное полотно с системой ливневой канализации. Для пешеходов оборудуют тротуары. В темное время суток они будут освещаться.

- В 2017 году в общей сложности введем в Курильском округе 5,6 километров автодорог в асфальте, - сообщил мэр Георгий Митрик. – Уже верстаем планы и на последующий период. В Рейдово отремонтируем три улицы: Юбилейную, Лесную и Студенческую.