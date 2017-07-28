новости
новости
Регистрация
Сахалинским молодым медикам, вернувшимся с материка, тоже будут давать жилье
Фото: архив astv.ru

Сахалинским молодым медикам, вернувшимся с материка, тоже будут давать жилье

Об этом заявил губернатор региона

Жители Сахалинской области, отучившиеся в медицинских вузах на материке и вернувшиеся домой, будут иметь право на служебное жилье. Сейчас им не дают ведомственные квартиры, в отличие от приезжих врачей. Вскоре эта практика изменится, заявил губернатор региона.

Олег Кожемяко встретился с коллективом Сахалинской областной больницы. По сообщению его пресс-секретаря, сахалинцы и курильчане, вернувшиеся домой после получения дипломов, оказываются в худшем положении по сравнению с приезжими врачами.  

Медикам, приехавшим на работу на Сахалин и Курилы из других регионов в рамках областной кадровой программы, в короткие сроки предоставляют служебное жилье. Между тем считается, что вернувшиеся домой на острова выпускники медицинских вузов в квартирах не нуждаются, так как в большинстве имеют постоянную регистрацию по месту жительства своих родителей.

- Я дал поручение руководству регионального министерства здравоохранения – подготовить предложения, чтобы защитить интересы наших земляков, которые будут лечить людей на Сахалине и Курилах, - сказал губернатор.

С 2013 года на островах по приглашению областных властей на острова приехали почти 500 медицинских работников. 359 из них обеспечены жильем. В 2016 году островные медики получили 97 квартир. В 2017 – 45. До конца года работникам здравоохранения предоставят в общей сложности 79 квартир. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:25 0
Другие статьи по темам
Прочее
обеспечение жильем
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:05 Отредактированно сегодня, в 12:06
Правильное решение. А то было как-то несправедливо, что раз сахалинец, то ни фига. А как приезжим, то блага и не факт, что приезжие задержатся. Проходили уже эти заманухи всякие и толку нет. Еще в советские времена материковские приезжали сюда, чтобы денег заработать и потом сваливали. А вот как задержать, чтобы корни пустили и на фиг не надо никуда уезжать, то это проблема проблем для представителей власти. И это все по одной причине, что представители власти сами временщики и как только так сразу или в Москву или еще куда-нибудь.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В субботу из Южно-Сахалинска в Аниву будут ездить три дополнительных автобуса
В субботу из Южно-Сахалинска в Аниву будут ездить три дополнительных автобуса
«Наш день»: 2 августа 2017
«Наш день»: 2 августа 2017
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru