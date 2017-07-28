Сахалинским молодым медикам, вернувшимся с материка, тоже будут давать жилье

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Жители Сахалинской области, отучившиеся в медицинских вузах на материке и вернувшиеся домой, будут иметь право на служебное жилье. Сейчас им не дают ведомственные квартиры, в отличие от приезжих врачей. Вскоре эта практика изменится, заявил губернатор региона.

Олег Кожемяко встретился с коллективом Сахалинской областной больницы. По сообщению его пресс-секретаря, сахалинцы и курильчане, вернувшиеся домой после получения дипломов, оказываются в худшем положении по сравнению с приезжими врачами.

Медикам, приехавшим на работу на Сахалин и Курилы из других регионов в рамках областной кадровой программы, в короткие сроки предоставляют служебное жилье. Между тем считается, что вернувшиеся домой на острова выпускники медицинских вузов в квартирах не нуждаются, так как в большинстве имеют постоянную регистрацию по месту жительства своих родителей.

- Я дал поручение руководству регионального министерства здравоохранения – подготовить предложения, чтобы защитить интересы наших земляков, которые будут лечить людей на Сахалине и Курилах, - сказал губернатор.

С 2013 года на островах по приглашению областных властей на острова приехали почти 500 медицинских работников. 359 из них обеспечены жильем. В 2016 году островные медики получили 97 квартир. В 2017 – 45. До конца года работникам здравоохранения предоставят в общей сложности 79 квартир.