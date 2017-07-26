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За полгода 250 южносахалинцев переболели пневмонией

За полгода 250 южносахалинцев переболели пневмонией

Болезнь опасна осложнениями, которые она вызывает

За прошедшие шесть месяцев в больнице им. Ф.С. Анкудинова в Южно-Сахалинске курс лечения от пневмонии прошли 250 пациентов. Больше всего заболевших было зимой и весной. Но и летом врачи ставят этот диагноз. Сейчас в горбольнице лечатся десять человек, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения. 

Так летом одними из причин заболевания пневмонией могут стать долгое купание в холодной воде и ночевки в палатках без матрасов. 

- Ехали на машине вдоль моря с открытыми окнами. Погода вроде хорошая была, а ветер прохладный. Дома поднялась температура, поначалу попытался самостоятельно лечиться, таблетки принимал. Прошло три дня, становилось всё хуже. Вызвали скорую помощь, привезли сюда. Оказалось, пневмония, – рассказывает пациент городской больницы им. Ф.С. Анкудинова Южно-Сахалинска.

Для вирусной пневмонии характерны жар, сухой кашель, головная и мышечная боль, слабость. Опасна эта болезнь тем, что осложнения всегда серьезны. Если болезнь прогрессирует стремительно, то наступает коллапс жизненно-важных систем организма человека. Идти к врачам необходимо при первых подозрениях на проявление заболевания.

- Возбудителей пневмонии много – это бактерии, вирусы, иногда их сочетание. Сталкиваются с ними гораздо чаще, чем заболевают. Нужны сопутствующие факторы, «прорыв обороны» организма. Наиболее тяжело заболевание переносят дети раннего возраста, люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, злостные курильщики, – отметила заведующая 1 терапевтическим отделением городской больницы им. Ф.С. Анкудинова Южно-Сахалинска Людмила Скребкова.

Для профилактики пневмонии активно применяется вакцинация от некоторых возбудителей этой болезни. В частности, речь идет о прививках против пневмококковой инфекции. Для этих целей на средства регионального бюджета в 2017 году приобретено 30 тысяч доз. Она используется для иммунизации детей и взрослых (жителей Сахалинской области старше 60 лет, людей с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, призывников и др.). Вакцинация от пневмококка является оптимальным способом предотвращения тяжелых форм других респираторных инфекций. Проконсультироваться по вопросам, связанным с иммунизацией, можно в поликлиниках по месту жительства.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:23 +1
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