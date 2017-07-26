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В музее книги «Остров Сахалин» научили посетителей готовить травянчики

В музее книги «Остров Сахалин» научили посетителей готовить травянчики

В следующий вторник, 8 августа, посетителям предложат новые мастер-классы

Травянчиков» и сувениры в технике декупаж изготовили посетители в первый день августа в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», сообщает пресс-служба музея.  

Участников мастер-классов познакомили с основами декорирования на берёзовой основе, задекорированной с помощью наклеенных бумажных узоров, взрослые и дети выполнили сувениры-магниты и брелоки.

Изготовление игрушки-«травянчика» впервые было предложено в творческой мастерской музея. Этот мастер-класс пользовался самой большой популярностью. «Травянчик» создается из специального наполнителя, которому придают форму зверушки, человечка и т.д. Главный компонент такой игрушки – зерно злака, которое через несколько дней прорастает в виде забавного чубчика на затылке «травянчика».

 «Этот мастер-класс позволяет участникам, придумывая мордашку экоигрушек, проявить фантазию. Каждая сделанная поделка получилась индивидуальной и неповторимой. У детей возникает большой интерес к наблюдению за первыми росточками», - говорят сотрудники музея.

Мастер-классы посетили свыше 20 человек.

В следующий вторник, 8 августа, посетителям будет предложена новая программа творческих занятий.

Галерея
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 1
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 2
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 3
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 4
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 5
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 6
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 7
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 8
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 9
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 10
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 11
В музее книги Чехова "Остров Сахалин" найчили посетителей делать "травянчиков", Фото: 12
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Мастер-класс в музее книги Чехова "Остров Сахалин"
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:19 +1
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мастер-классруководелиеЛитературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
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Комментарии
Лунный цветок
Написано сегодня, в 11:25
А еще эти травнички можно для котеек делать - и забавно, и им полезно))
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