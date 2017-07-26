В музее книги «Остров Сахалин» научили посетителей готовить травянчики

Травянчиков» и сувениры в технике декупаж изготовили посетители в первый день августа в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», сообщает пресс-служба музея.

Участников мастер-классов познакомили с основами декорирования на берёзовой основе, задекорированной с помощью наклеенных бумажных узоров, взрослые и дети выполнили сувениры-магниты и брелоки.

Изготовление игрушки-«травянчика» впервые было предложено в творческой мастерской музея. Этот мастер-класс пользовался самой большой популярностью. «Травянчик» создается из специального наполнителя, которому придают форму зверушки, человечка и т.д. Главный компонент такой игрушки – зерно злака, которое через несколько дней прорастает в виде забавного чубчика на затылке «травянчика».

«Этот мастер-класс позволяет участникам, придумывая мордашку экоигрушек, проявить фантазию. Каждая сделанная поделка получилась индивидуальной и неповторимой. У детей возникает большой интерес к наблюдению за первыми росточками», - говорят сотрудники музея.

Мастер-классы посетили свыше 20 человек.

В следующий вторник, 8 августа, посетителям будет предложена новая программа творческих занятий.