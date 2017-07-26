Zakonprost.ru
Житель Корсакова притворялся безработным ради пособия
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Корсакова возбудила уголовное дело против местного жителя. Мужчина подозревается в мошенничестве - он встал на учет в качестве безработного и получал пособие, хотя на самом деле зарабатывал по гражданско-правовым договорам.
Обман вскрылся спустя 1,5 месяца. Решается вопрос об уголовном преследовании, сообщает пресс-служба прокуратуры.
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я сам без работы. по моему профилю есть вакансии, но там нужен опыт работы...
работодатели хотят всё и сразу..чел отучился и сразу стаж 3 года.. совсем обнаглели.
То, что нам красиво описывают про переквалификацию прошло мимо меня - то группы набраны, то договор не заключен еще с учебным учреждением...
Поэтому мне печально, что заводят уголовное дело за "мешок картошки".