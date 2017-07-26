Житель Корсакова притворялся безработным ради пособия

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Прокуратура Корсакова возбудила уголовное дело против местного жителя. Мужчина подозревается в мошенничестве - он встал на учет в качестве безработного и получал пособие, хотя на самом деле зарабатывал по гражданско-правовым договорам.

Обман вскрылся спустя 1,5 месяца. Решается вопрос об уголовном преследовании, сообщает пресс-служба прокуратуры.