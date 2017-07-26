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Житель Корсакова притворялся безработным ради пособия
Zakonprost.ru

Житель Корсакова притворялся безработным ради пособия

Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Корсакова возбудила уголовное дело против местного жителя. Мужчина подозревается в мошенничестве - он встал на учет в качестве безработного и получал пособие, хотя на самом деле зарабатывал по гражданско-правовым договорам. 

Обман вскрылся спустя 1,5 месяца. Решается вопрос об уголовном преследовании, сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:04 +3
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Комментарии
ateriya
Написано сегодня, в 13:07
А что,по безработице такое большое пособие?
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+5
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 13:23
ateriya, копейки...
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 13:30
(князь) Вельзевул, тогда не понимаю такого шага странного. Ладно бы платили тысяч 30.
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+3
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 14:50
ateriya, ЕСЛИ У ВАС БЫЛА Зп 80 т.р то вы получите в первый месяц 30 т.р потом меньше и меньше
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 13:14
а мне жалко мужика, встрял за то, что работал. Для начала нужно посмотреть, предлагали ли ему, вообще, вакансии.
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+3
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 13:27
Rola, я могу сказать одно, если нет вакансий по его профилю. то ему все равно даются вакансии: разнорабочего... и решать ему идти или нет на эту работу..
я сам без работы. по моему профилю есть вакансии, но там нужен опыт работы...
работодатели хотят всё и сразу..чел отучился и сразу стаж 3 года.. совсем обнаглели.
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+7
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 13:38
(князь) Вельзевул, тоже сталкивалась с этим, за полгода мне была предложена одна вакансия специалиста с зарплатой около 20 000 руб.
То, что нам красиво описывают про переквалификацию прошло мимо меня - то группы набраны, то договор не заключен еще с учебным учреждением...
Поэтому мне печально, что заводят уголовное дело за "мешок картошки".
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+5
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 13:48
А сколько малоимущими прикидываются))) вот где поле непаханное!
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 13:54
сколько не пытайся стырить у государства - свое не вернешь
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+5
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 14:46
Мы берем у государства то,что оно нам не додало.)))
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+3
Online
Светлана Светлая Online
Написано сегодня, в 16:23
Больное государство . Кто то миллионы ворует ,нологи не платят ,а этот мужик 6 тысяч украл . Почему не написали что у него дети ,что в корсакове нет работы ,а если и есть то 15-20 тысяч . Комуналка только 3 тысячи .
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+4
Olichka
Написано сегодня, в 16:55
Да уж... Главного вора и мошенника повязали...
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+3
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