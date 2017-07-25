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Гостей южно-сахалинского парка приглашают принять участие в фотоконкурсе

Гостей южно-сахалинского парка приглашают принять участие в фотоконкурсе

Заявки принимаются до 7 сентября

В честь 135-летней годовщины со дня основания Южно-Сахалинска парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина объявляет c 1 августа начало фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный».

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Яркие краски города;
  • «Случайный кадр»;
  • «Сюрприз в парке»;
  • «Семейные приключения в городе».;
  • «Полёт над городом».

Участником фотоконкурса может стать абсолютно каждый. Для этого необходимо до 7 сентября включительно на электронную почту gpkio-kmo@mail.ru отправить фотографии и заявку с указанием Ф.И.О., контактного номера телефона, названия фотографии и номинации. От каждого участника принимается не более трех фотографий.

Открытое голосование и награждение победителей состоится 9 сентября во время празднования Дня города.

Те, кто не успеют подать заявку и фотографии на конкурс до 7 сентября, смогут это сделать непосредственно в день мероприятий на площадке у скульптурной композиции «Муза» с 11:00 до 12:00. А с 12:00 здесь же состоится голосование и подведение итогов: все фотографии будут размещены на импровизированном стенде, победителей в каждой из пяти номинаций определят зрители путём прямого голосования.

Церемония награждения пройдёт в 15:00 часов на сцене у механических аттракционов. Пятерке победителей фотоконкурса будут вручены дипломы и памятные призы, остальным участникам — поощрительные призы.

С более детальными условиями фотоконкурса можно ознакомиться на официальном сайте парка в разделе «Афиша» - «Фотоконкурс «Люблю тебя, мой Южный». Телефон для справок - 72-45-75, сообщает пресс-служба парка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:53 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:56
"Яркие краски города"

https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/inaf..
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:52
TROL,
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