Гостей южно-сахалинского парка приглашают принять участие в фотоконкурсе

В честь 135-летней годовщины со дня основания Южно-Сахалинска парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина объявляет c 1 августа начало фотоконкурса «Люблю тебя, мой Южный».

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

«Яркие краски города;

«Случайный кадр»;

«Сюрприз в парке»;

«Семейные приключения в городе».;

«Полёт над городом».

Участником фотоконкурса может стать абсолютно каждый. Для этого необходимо до 7 сентября включительно на электронную почту gpkio-kmo@mail.ru отправить фотографии и заявку с указанием Ф.И.О., контактного номера телефона, названия фотографии и номинации. От каждого участника принимается не более трех фотографий.

Открытое голосование и награждение победителей состоится 9 сентября во время празднования Дня города.

Те, кто не успеют подать заявку и фотографии на конкурс до 7 сентября, смогут это сделать непосредственно в день мероприятий на площадке у скульптурной композиции «Муза» с 11:00 до 12:00. А с 12:00 здесь же состоится голосование и подведение итогов: все фотографии будут размещены на импровизированном стенде, победителей в каждой из пяти номинаций определят зрители путём прямого голосования.

Церемония награждения пройдёт в 15:00 часов на сцене у механических аттракционов. Пятерке победителей фотоконкурса будут вручены дипломы и памятные призы, остальным участникам — поощрительные призы.

С более детальными условиями фотоконкурса можно ознакомиться на официальном сайте парка в разделе «Афиша» - «Фотоконкурс «Люблю тебя, мой Южный». Телефон для справок - 72-45-75, сообщает пресс-служба парка.