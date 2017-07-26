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ASTV.RU открывает «Болевую точку» о проблемах сахалинской медицины

ASTV.RU открывает «Болевую точку» о проблемах сахалинской медицины

Новый раздел призван помогать сахалинцам добиться правды

Сахалинцев и курильчан приглашают на новую открытую площадку, призванную правдиво говорить о проблемах здравоохранения в Сахалинской области. Совместно с правительством региона и при поддержке губернатора Олега Кожемяко открылась «Болевая точка: медицина». Так называется новый раздел, который заработал на ASTV.RU.

В сфере медицины трудятся тысячи людей, каждый день спасающих жизнь и здоровье своих пациентов. Но вместе с тем из-за бюрократии, нехватки тех или иных медикаментов, а иногда и просто отсутствия человеческого участия в медицине, как нигде больше, накапливается множество высказанных и невысказанных проблем.

Медики не всегда слышат пациентов, а пациенты – медиков. Люди порой предъявляют необоснованные претензии поликлиникам и больницам. Учреждения, в свою очередь, не всегда поступают с людьми так, как велит закон.

Раздел «Болевая точка» на ASTV.RU состоит из двух сервисов. Первый из них будет состоять из обращений жителей Сахалинской области в адрес медиков любого уровня – от фельдшерско-акушерских пунктов до министерства здравоохранения региона. Они будут опубликованы на сайте, а через некоторое время – от суток до 30 дней, в зависимости от сложности проблемы – там же на них появятся ответы.

Главная задача «Болевой точки» – превратить общение двух сторон из взаимных претензий и отписок в диалог. На поставленный вопрос должны быть даны квалифицированное решение или ответ – без излишней бюрократии и отсылок к законам либо другим ведомствам. В какой степени это получится – покажет опыт работы рубрики.

Но медицина – это далеко не только проблемы. В адрес больниц, поликлиник ежемесячно приходят десятки благодарностей в адрес тех врачей, которые помогли выздороветь, а порой и вовсе спасли жизнь. С помощью «Болевой точки» можно и поблагодарить любого медика Сахалина и Курил. Эта благодарность также будет размещена публично.

Ссылка на рубрику размещена на всех страницах ASTV.RU в верхней части. Кроме того, она всегда доступна по адресу: http://med.astv.ru

Внимание!

Данные, которые вы отправляете, могут быть опубликованы на сайте ASTV.RU и стать доступны неопределенному кругу лиц.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:32 +3
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 17:02
данные будут опубликованы, поэтому нефиг жалиться на низкие зп и дурных командиров, только позитив! улыбаемся и машем
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+2
Online
Nata15Nata Online
Написано сегодня, в 17:39
Ну наконец-то и до нас добралась "болевая точка". В Амурской области она очень хорошо работает.Мама-медик говорит,что если кто то в " точку" жалобу накатает,то шапки только так летят,поэтому врачи там как огня боятся "точки"
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+2
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