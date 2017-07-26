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Потерявшую память пожилую женщину нашли в Южно-Сахалинске

Потерявшую память пожилую женщину нашли в Южно-Сахалинске

Мужчина отвез ее к своим родителям

Сегодня, 1 августа в 15:20 в Южно-Сахалинске на улице Горького в районе улицы Емельянова между машин ходила пенсионерка.

Житель областного центра заговорил с ней.

"Выяснилось, что пенсионерка не помнит, где живет. Не смогла назвать своего имени", - рассказал astv.ru неравнодушный сахалинец Гийом.

Сейчас он отвез женщину к своим родителям. Информацию передали и в полицию. 

16:13. Нашлись родственники, они забрали пенсионерку.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:00 +9
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 16:04
Если у бабули тик, тремор, то эта та же женщина, которую я тоже отвозила. Она помнила не так давно, где живет. Адрес не помнит, но дорогу показывает.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 16:04
Видно что женщина ухоженная, скорее бы нашлись родные
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:54
А вторая нашлась?
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+1
ivanova25
Написано сегодня, в 16:55
Молодец!
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+1
Lolas22
Написано сегодня, в 18:12
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Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 12 ООО рублей в день!
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0
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 18:39
Lolas22, о боже
. Заработайте 12тысчь и купите новые мозги, чтоб не спамить.........
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0
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