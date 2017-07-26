Потерявшую память пожилую женщину нашли в Южно-Сахалинске

Мужчина отвез ее к своим родителям

Сегодня, 1 августа в 15:20 в Южно-Сахалинске на улице Горького в районе улицы Емельянова между машин ходила пенсионерка.

Житель областного центра заговорил с ней.

"Выяснилось, что пенсионерка не помнит, где живет. Не смогла назвать своего имени", - рассказал astv.ru неравнодушный сахалинец Гийом.

Сейчас он отвез женщину к своим родителям. Информацию передали и в полицию.

16:13. Нашлись родственники, они забрали пенсионерку.