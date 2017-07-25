В селе Высоком установили детскую площадку, но она утопла в грязи

Построенная в селе Высоком детская площадка после каждого дождя утопает в грязи. Об этом ASTV.RU сообщила читательница сайта Ксения Пермякова. По ее словам, площадку установили ко дню села, который отмечался 23 июля. Работы шли в дождливую погоду, из-за чего размякший грунт сильно повредился под колесами техники. Со свежеустановленных качелей дети могли окунаться прямо в свежую грязь.

По словам представителей власти, сделать качественную основу для площадки помешала погода.

– Работы по облагораживанию проводятся в сухую погоду, – говорит вице-мэр Анивского городского округа Павел Шуранов. ­– Мы поставили площадку в обещанный жителям срок. Но приводить в то время промокший грунт под ней в порядок бессмысленно, так как в мокрую погоду техника только бы и разрушала его.

Подводить твердую основу под площадку не собираются. Однако, по словам Павла Шуранова, грунт при очередных дождях больше не превратится в грязь. Сейчас в селе работает погрузчик, который копает водоотводы. Это стало возможным после того, как после череды теплых дней грунт полностью просох. При этом на месте нынешней площадки уже была та же – ее демонтировали в прошлом году, чтобы отсыпать бывшее там болото, и затем вернули на место.