Эксперты: на фоне роста просрочки кредитов заемщикам нельзя «ссориться» с банками

Главной ошибкой заемщика может стать надежда, что кредит можно не возвращать. «Если у заемщика возникли сложности с платежами, нужно, прежде всего, обратиться в банк, который выдал кредит. В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, и есть несколько способов решения проблемы. Сейчас, например, благодаря снижению ключевой ставки банки нередко предлагают реструктуризацию (рефинансирование) кредитов, одновременно уменьшая и для себя риски просрочки и невозврата этих кредитов», – заявил в беседе с NewsNN.ru руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Михаил Мамута.

Эксперт призывает россиян внимательно изучать предложения банков, чтобы при рефинансировании старых долгов общая сумма новых не увеличилась. Иногда реальные условия расходятся с теми, которые банк рекламирует. Особенно это касается пакетов дополнительных услуг, прописанных в договоре. «Если рефинансирование предлагает некая посредническая компания (как правило, неподнадзорная Банку России), вы можете стать жертвой мошенников. Заемщика должно насторожить предложение уплатить взносы или «пошлины» перед рефинансированием», – отметил Мамута.

Банк не враг, а партнер

Нет такого кредита, который не пришлось бы отдавать. Позиция «страуса», когда заемщик молча «прячет в голову в песок», не освобождает его от долгов. Каждый день просрочки только усугубляет ситуацию. Это можно сравнить с отсутствием лечения болезни – чем дольше больной не знает и не хочет знать о своем диагнозе, тем серьезнее будут последствия.

Если клиент честно признается в своих проблемах, то целесообразным для кредитора будет не потерять плательщика полностью, а прийти к компромиссу – одна получит рассрочку или временное снижение платежа, а другая не получит лишнюю проблему.

Перед рождением ребенка Сергей Пономарев из Южно-Сахалинска взял в одном из банков потребительский кредит на сумму около 200 тыс. рублей. Скоро стало понятно, что траты окажутся выше, чем планировалось: у Сергея с супругой будет двойня. Заработной платы Сергея на фоне декретного отпуска жены не хватило бы на погашение кредита. Предоставив в кредитное учреждение документы и медицинские справки, Сергей получил одобрение, и теперь будет выплачивать кредит не два, а пять лет. Соответственно снизился и ежемесячный платеж.

В Сахалинской области по итогам мая 2017 года средний размер потребительского кредита составил 160,3 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ.) Показатель по сравнению с декабрем 2016 года уменьшился на 0,7 %. Это нехарактерная для среднего российского региона ситуация: в основном по стране средний размер выдаваемого кредита только рос.

На 1 июня, по данным Центрального банка России, сахалинцы задолжали банкам 50,7 млрд рублей. За год сумма выросла почти на 3 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту с начала года в нашем регионе составляет 11,47%.

Рынок потребительского кредитования в России в 2017 году растет. «Реальные зарплаты растут, снижение реальных располагаемых доходов практически приостановилось, и в ближайшем времени ожидается возобновление их роста. В условиях позитивных изменений в уровне благосостояния люди постепенно отходят от сберегательной модели поведения и готовы совершать покупки», – говорит финансовый аналитик Станислав Дужинский.

Вместе с тем число заемщиков, которые в дальнейшем не создают проблем банкам, постоянно сокращается. Кредитные организации заинтересованы в том, чтобы, во-первых, прилагать все усилия по недопущению перехода нормальных плательщиков в разряд проблемных, а во-вторых, перетягивать к себе так называемых хороших заемщиков. Это делается, например, с помощью кредитных предложений под более низкий процент. «До кризиса программы рефинансирования служили своего рода инструментом борьбы за клиента – хорошего заемщика с положительной кредитной историей можно было привлечь в банк более выгодными условиями займа», – говорит специалист. В кризисные годы многие программы свернулись, но сейчас они снова выходят на рынок.

«Ситуация на кредитном рынке в Сахалинской области остается в некотором роде стагнирующей, но стабильной. Уровень «просрочки» среди заемщиков – физических лиц в январе – мае 2017 года почти не изменился, хотя по сравнению с маем 2016 года он все же вырос более чем на 5 %. Пока наблюдается и медленное снижение объемов кредитов, выданных гражданам – также примерно на 5 %. Здесь мы говорим о статистике, предоставленной местными банками – ее достаточно легко экстраполировать на общую ситуацию», – говорит эксперт сахалинского центра делового сотрудничества Анна Боровая.

Как договориться с банком, чтобы условия устроили всех

Основных инструментов, с помощью которых можно облегчить свое кредитное бремя в трудной ситуации, несколько. Рекомендуется начать с просьбы об отсрочке.

Отсрочка заключается во временном прекращении выплат. Соглашаться на такой вариант или нет – прерогатива банка. Если у вас хорошая история взаимоотношений, вы постоянно и без сбоев вносили платежи, то шанс на положительное решение есть. Впрочем, помните, что отсрочка – только временное избавление от проблемы. Более того, этот вариант либо увеличит ваши последующие ежемесячные платежи, либо растянет период, в течение которого вам необходимо будет выплачивать остаток кредита.

Если банковские специалисты все-таки не одобрили отсрочку, есть возможность запросить реструктуризацию долга. После нее ежемесячный платеж снизится за счет пересмотра того или иного параметра договора. К примеру, период выплаты долга может быть увеличен на год или несколько. Здесь, конечно, есть свои правила и свои ограничения: трехлетний кредит ни один банк не согласится реструктурировать в 15-летний.

Как вариант, банк может рассмотреть предоставление льготного периода. В течение него заемщик гасит только проценты по кредиту или, наоборот, только саму сумму кредита без процентов. Еще опция – договориться о пониженном платеже в ближайшие 2–3 месяца в обмен на повышенные в следующем аналогичном периоде.

Определяющим в переговорах с банком станет то, насколько убедительно выглядят доказательства возникшей проблемы и намерений продолжить расплачиваться по кредиту после ее решения.

Среди документов, которые могут быть положительно восприняты банком:

- трудовая книжка с записью об увольнении, приказ по организации о сокращении штата;

- справка об инвалидности;

- заявление о приостановке работы, обращение в суд в случае, если работодатель задерживает выплату заработной платы;

- медицинские документы (справка, выписка из медицинской карты, расчеты из клиники), подтверждающие возникновение болезни, мешающей осуществлять своевременные выплаты или требующей дорогостоящего лечения;

- свидетельство о рождении ребенка;

- документы, подтверждающие повреждение движимого или недвижимого имущества, приносившего доход, и с которого в дальнейшем осуществлялись выплаты;

- свидетельство о смерти близкого родственника, супруга, других членов семьи; созаемщика по кредиту.

Третий из возможных вариантов – рефинансирование, когда для погашения одного кредита берется другой. В целом это не самый удачный способ решить текущие проблемы с выплатами. Во время рассмотрения запроса на второй кредит банк может найти информацию об уже имеющемся первом и отказать в выдаче либо выдать по более высокой, чем стандартная, процентной ставке. К тому же каждый новый кредит поверх старого усиливает общее бремя платежей, даже если на первый период кажется «передышкой».

Иногда банки объявляют акции, делают выгодные предложения, и процентная ставка по новому кредиту оказывается ниже, чем по старому. Заемщик действительно может снизить свои ежемесячные платежи. Впрочем, этот вариант обычно не работает, если уже был пропущен хотя бы один платеж.

По данным Объединенного кредитного бюро, в течение I квартала 2017 года 50% всех взятых кредитов жители Сахалинской области пустили на платежи по старым долгам. Это на 5% выше, чем годом ранее. Аналогичные показатели у таких регионов, как Воронежская, Калининградская, Нижегородская области; Адыгея и Карелия.

На фоне экономической ситуации в стране в этом нет ничего удивительного, считает Анна Боровая. «Это – «эхо» кредитов, взятых до начала 2015 года, когда в стране началось сжатие денежной массы в борьбе с инфляцией, – пояснила эксперт. – Если на первых порах на фоне роста повседневных расходов большинство так или иначе справлялись с платежами за счет сбережений и иных резервов, то с течением времени резервы истощились, и встал вопрос: откуда брать средства для обслуживания долга».

Проблема просроченных платежей по кредитным картам

Средний размер лимита по кредитным картам, выдаваемым в Сахалинской области, к апрелю 2017 года составил 55,9 тыс. рублей. С конца 2016 года эта сумма выросла более чем на полторы тысячи. Среди соседних регионов этот показатель выше на Камчатке – там усредненная кредитка имеет лимит 56,9 тыс. рублей. В Хабаровском крае он чуть превышает 55 тыс., а в Приморье составляет 49,3 тыс. рублей.

За январь – май 2017 года на Сахалине и Курилах выдано около 13 тыс. новых кредитных карт. Это число сравнимо с выдачей карт в гораздо более населенных Рязанской и Курской областях.

В отличие от классических кредитов, которые заемщик сначала запрашивает, а затем ожидает по ним решение, кредитные карты часто выдаются по более короткой схеме и часто достаточно быстро. Многие заемщики, держа в руках кредитку и делая по ней расходы, не отдают себе полного отчета в том, что фактически это ровно такой же кредит. У него тоже есть свои сроки действия, процентная ставка, штрафы за нарушение сроков и так далее.

Одна из главных отличительных особенностей многих кредитных карт – наличие льготного периода (также его называют грейс-периодом). Обычно он составляет от 15 до 60 дней. В этот срок после покупки, если внести на карту достаточное количество средств, процент на кредит вовсе не будет начисляться. Однако если льготный период пройдет, а платежа не поступит, процент будет начислен на все тело кредита. Многие заемщики этого не понимают, и затем вынуждены нести серьезные расходы, которых не планировали. Чтобы избежать такого, нужно всегда держать в уме время окончания льготного периода и вносить платеж строго в этих временных рамках.

Коллекторы, приставы – что ждет должников

В случае если переговоры с банком о реструктуризации долга не увенчались успехом, кредитное учреждение может обратиться с иском в суд. В судебном решении будет отражена точная сумма долга, которая подлежит к выплате. Во время заседания суд может войти в положение должника и установить, что долг будет гаситься порциями – здесь все зависит от убедительности заемщика и наличия документов, подтверждающих проблему. Впрочем, если для этого есть основания, то, скорее всего, банк пойдет навстречу и без обращения в суд. В случае же если дойдет до разбирательств с привлечением суда, на должника перейдут и судебные расходы: государственная пошлина, расходы на банковского юриста и прочее. То есть сумма долга окажется выше.

Еще до суда вопрос с долгом, возможно, начнут решать коллекторы. Обычно это заключается в периодических звонках должнику с напоминаниями. Здесь важно понимать, что на это они имеют право, а на угрозы или агрессию – нет. Если коллектор в разговоре указывает, что за просроченные платежи полагается штраф либо дело может быть передано в суд – это его право и его работа. Если же речь заходит о намеках на проблемы с вашими близкими или физическое насилие – необходимо немедленно обратиться в полицию (02, 112).

Кроме того, действенный способ охладить пыл недобросовестных коллекторов – обращение в интернет-приемную Центрального банка России (сайт банка – www.cbr.ru) или звонок по телефону 8-800-250-40-72 (звонок бесплатный на всей территории РФ).

В случае если решение судом уже вынесено, но заемщик продолжает не платить, в дело вступают судебные приставы. Во власти этой службы наложение ареста на банковские счета должника и его имущество (в размере не более суммы задолженности, определенной судом). Еще одна из применяемых судом мер – ограничение выезда за границу. Сейчас она действует, если долг превышает 10 тыс. рублей. Случаи, когда пассажира снимают с рейса и у него срываются деловые или туристические планы, сейчас идут на сотни и тысячи.

Как не сделать кредит непосильной ношей

Несмотря на то что большинство неплательщиков объясняет свои проблемы тяжелой финансовой ситуацией в семье, на работе, в городе, стране и мире, очень часто причины гораздо прозаичнее. Они – в том, что человек не соизмеряет свои возможности и свои обязательства, возникающие при получении кредита. Между тем есть несложные правила – они позволят не попасть в ситуацию, которая будет отравлять жизнь на долгие годы вперед.

1. Всегда нужно иметь денежную подушку безопасности, которая составляет сумму, эквивалентную хотя бы трем месячным доходам. Если в семье кто-то потеряет работу или возникнут срочные расходы, это позволит не превратить проблему в трагедию.

2. Берите кредит на такую сумму и на таких условиях, чтобы ежемесячный платеж по нему не превышал от 30 до 35% месячного дохода. Тех денег, что остаются в семье после этой выплаты, должно хватать на другие платежи, продукты и прочие повседневные расходы.

3. Страхуйте свои риски, в частности кредиты. В случае утраты трудоспособности или других включенных в страховку обстоятельств страховая компания в соответствии с договором полностью или частично исполнит ваши обязательства перед банком.

Форс-мажорные обстоятельства, такие как серьезная болезнь, увольнение, смерть близких родственников, пожары или кражи, по закону не являются основаниями, которые автоматически дают отсрочку или другие послабления в оплате. Все эти риски – проблема самого заемщика. Их можно застраховать, можно не страховать. Но в любом случае важно понимать, что банк не обязан (хотя и может) пойти навстречу заемщику при этих обстоятельствах; государство не вступится за должника, кредит ему не будет прощен на основании этих обстоятельств. Долг все равно придется выплачивать.

Еще один вариант, который можно попробовать в случае, если банк отказывается договариваться – обращение к финансовому омбудсмену https://arb.ru/b2c/abuse/. Омбудсмен призван защищать права граждан до суда – правда, только в том случае, если их долг не превышает 300 тыс. рублей. Основная масса обращений к нему касается реструктуризации: если в дело вступает омбудсмен, банк с большей вероятностью будет готов прийти к компромиссу относительно отсрочки или пересчета выплат. Есть одно существенное ограничение: чтобы прибегнуть к его помощи, вы должны точно знать, что у вашего банка заключено с ним соглашение о сотрудничестве.

Часть заемщиков разными способами затягивают платежи в случаях, когда финансовая ситуация и в самом банке нестабильна, а в случае банкротства (лишения лицензии) вовсе перестают платить. Это тоже ошибка: долг перейдет Агентству по страхованию вкладов, другому банку или организации. И они все равно предъявят его к взысканию, но его сумма за счет пеней и штрафов будет совсем другой. Узнать же новые реквизиты для оплаты в случае отзыва лицензии (банкротства) достаточно несложно – необходимо лишь проверять информацию на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Банкротство заемщика – физического лица

Согласно недавним поправкам в законодательство, любой гражданин, потерявший возможность выплачивать заемные деньги, может объявить себя банкротом. Правда, многие воспринимают это действие как простую возможность очистить себя от долгов и начать новую жизнь без оглядки на прошлое. На самом деле процедура достаточно сурова, а ее последствия будут сопровождать гражданина в течение длительного срока после банкротства. Так, банкроту по решению суда может быть запрещен выезд за границу; ему может быть отказано в устройстве на управленческие должности и тем более – в новых кредитах.

Сахалинская область не отличается большой активностью в этом вопросе. По состоянию на начало мая 38 граждан ожидают от арбитража решений о признании себя банкротами. В пересчете на число жителей сахалинцы и курильчане используют этот инструмент примерно втрое реже, чем в среднем по стране.