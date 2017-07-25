В Шебунино выпускнице интерната выдали квартиру, непригодную для жизни

consultant.ru

Невельский городской прокурор обратился с иском в суд в интересах жительницы с. Шебунино о понуждении администрации Невельского района произвести капитальный ремонт в квартире.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки.

Установлено, что переданное выпускнице интерната по договору социального найма жилье имеет множество недочетов: штукатурка на стенах отслаивается, наполнитель межпанельных и межблочных швов выпадает, система водоотведения сломана, электропроводка в ненадлежащем состоянии.

Невельский городской суд отказал прокурору в удовлетворении требований. По мнению суда необходимости в капитальном ремонте нет, квартира пригодна для проживания.

Не согласившись с решением суда, прокурор обжаловал его в Сахалинский областной суд.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение Невельского городского суда отменено и вынесено новое решение об удовлетворении требований прокуратуры.