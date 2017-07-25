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В Шебунино выпускнице интерната выдали квартиру, непригодную для жизни
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В Шебунино выпускнице интерната выдали квартиру, непригодную для жизни

Штукатурка отслаивается, наполнитель межблочных швов выпадает, система водоотведения не работает

Невельский городской прокурор обратился с иском в суд в интересах жительницы с. Шебунино о понуждении администрации Невельского района произвести капитальный ремонт в квартире.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки.

Установлено, что  переданное выпускнице интерната по договору социального найма жилье имеет множество недочетов: штукатурка на стенах отслаивается, наполнитель межпанельных и межблочных швов выпадает, система водоотведения сломана, электропроводка в ненадлежащем состоянии.

Невельский городской суд отказал прокурору в удовлетворении требований. По мнению суда необходимости в капитальном ремонте нет, квартира пригодна для проживания.

Не согласившись с решением суда, прокурор обжаловал его в Сахалинский областной суд.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение Невельского городского суда отменено и вынесено новое решение об удовлетворении требований прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:15 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:36
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:15
Невельский суд?...так они своим больше подыграют,ежу понятно...Хорошо хоть областной помог..
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+3
Online
YuliyaK Online
Написано сегодня, в 16:07
Вот и надо было с невельским судьёй жилплощадью поменяться
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+1
Tanya33
Написано сегодня, в 16:38
А нам выдали квартиру на 4 человек 2 Комнатную и тоже суд постановил
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0
Tanya33
Написано сегодня, в 16:38
Сироты
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