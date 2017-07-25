Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания

Купание разрешено лишь на двух из трех официальных пляжей Сахалина. Пляж в селе Песчанском Анивского района не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как рассказала astv.ru главный специалист-эксперт отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Сахалинской области Наталья Иванкова, разрешено купание на пляже "Солнечном" в Корсаковском районе и в селе Яблочном Холмского района.

"Не все сахалинцы могут выехать на отдых за пределы области, но качественно провести время на море имеют право. Функция по обустройству и организации пляжей и мест отдыха у водных объектах в пределах муниципальных образованиях Сахалинской области, обеспечение безопасного отдыха целиком и полностью лежит на органах местного самоуправления. Но как раз тут и возникают трудности - не во всех муниципальных образованиях есть возможность и желание оборудовать пляжи - недостаточно средств местного бюджета, а предприниматели не видят выгоды в том, чтобы арендовать земельный участок с водным объектом. Лето на Сахалине короткое", - говорит Наталья Иванкова.

Самый благоустроенный пляж - "Солнечный" в Корсаковском районе. Он расположен у озера. Там есть и зона купания для детей, и плавсредства для спасения, вода соответствует нормам, ежедневно дежурят спасатели Россоюзспаса и т.д.

В Яблочном сотрудники аварийно-спасательного формирования Холмского района дежурят круглосуточно. Там также оборудована зона отдыха и купания,дно проверили водолазы, неподалеку есть торговая точка с прохладительными напитками.

Купаться на пляже в Песчанском запрещено, но и там установлен спасательный пост, который действует по пятницам - субботам - воскресеньям.

Пляж в Стародубском тоже не занесен в реестры и считается неофициальным. Он не соответствует нормам, но и там для реагирования на происшествия у воды установлен пост спасателей. Они дежурят с пятницы по воскресенье. Такая же ситуация на территории у Пригородного.

До окончания официального купального сезона осталось не так много времени. 30 августа он официально закончится в Яблочном, пляж "Солнечный" будет работать ориентировочно до конца сентября.

"Даже если в вашем районе нет разрешенных мест для купания, будьте внимательны и осторожны на морях и озерах, следите за детьми, не употребляйте алкоголь. Вода ошибок не прощает. За беспечность на воде несете ответственность только вы сами", - говорят в областном управлении МЧС.