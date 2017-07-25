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Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
domsovet.tv

Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания

Вода в нем не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам

                      Купание разрешено лишь на двух из трех официальных пляжей Сахалина. Пляж в селе Песчанском Анивского района не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
 
Как рассказала astv.ru главный специалист-эксперт отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Сахалинской области Наталья Иванкова, разрешено купание на пляже "Солнечном" в Корсаковском районе и в селе Яблочном Холмского района. 
 
"Не все сахалинцы могут выехать на отдых за пределы области, но качественно провести время на море имеют право. Функция по обустройству и организации пляжей и мест отдыха у водных объектах в пределах муниципальных образованиях Сахалинской области, обеспечение безопасного отдыха целиком и полностью лежит на  органах местного самоуправления. Но как раз тут и возникают трудности - не во всех муниципальных образованиях есть возможность  и желание оборудовать пляжи - недостаточно средств местного бюджета, а предприниматели не видят выгоды в том, чтобы арендовать земельный участок с водным объектом. Лето на Сахалине короткое", - говорит Наталья Иванкова.
 
Самый благоустроенный пляж - "Солнечный" в Корсаковском районе. Он расположен у озера. Там есть и зона купания для детей, и плавсредства для спасения, вода соответствует нормам, ежедневно дежурят спасатели Россоюзспаса и т.д.
 
В Яблочном сотрудники аварийно-спасательного формирования Холмского района дежурят круглосуточно. Там также оборудована зона отдыха и купания,дно проверили водолазы, неподалеку есть торговая точка с прохладительными напитками. 
 
Купаться на пляже в Песчанском запрещено, но и там установлен спасательный пост, который действует по пятницам - субботам - воскресеньям.
 
Пляж в Стародубском тоже не занесен в реестры и считается неофициальным. Он не соответствует нормам, но и там для реагирования  на происшествия у воды установлен пост спасателей. Они дежурят с пятницы по воскресенье. Такая же ситуация на территории у Пригородного.
 
До окончания официального купального сезона осталось не так много времени. 30 августа он официально закончится в Яблочном, пляж "Солнечный" будет работать ориентировочно до конца сентября.
 
"Даже если в вашем районе нет разрешенных мест для купания, будьте внимательны и осторожны на морях и озерах, следите за детьми, не употребляйте алкоголь.  Вода ошибок не прощает. За беспечность на воде несете ответственность только вы сами", - говорят в областном управлении МЧС.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:20 +2
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 17:24
шо за практика, пляжи должны быть для жителей района у каждого свой, а то всю аниву загомнякали, теперь яблочное, потом дальше по списку. Хоть плату бы ввели что ли, в виде сбора для не проживающих в районе, потом деньги пустили бы на уборку за свинтусами
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+4
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 17:29
Bokassa,
а нам куда податься? на озеро Верхнее или на танковом пляж организовать?
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 17:36
Rola, либо так либо приезжать за небольшую копеечку в районы, ввели же курортный сбор, так почему бы не сделать что то на региональном уровне
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0
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 17:38
Bokassa, ахахаха, тогда, по Вашей логике, в Южный платный въезд сделать, чтобы дороги не разбивали?
Давайте жить дружно!
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 17:52
Открывайте пляж "Лаврэнтий".
Кто намусорил-расстрэлять.
Товарищу Абакумову доложить.
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