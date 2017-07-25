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Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче

Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче

Девушка покончила жизнь самоубийством

26 июля в 05:40 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на даче в СНТ «Овощевод» обнаружено тело 18-летней местной жительницы.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, толкнувших девушку на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:04 +1
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Комментарии
raibekaa
Написано сегодня, в 17:08
Соболезнования родным и близким
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+1
KUK_12
Написано сегодня, в 17:10
Надо же, как всегда из-за любви скорей всего.
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0
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:17
Никакие проблемы, никакие трудности жизни не стоят нашей жизни! Жизнь бесценна! Все можно пережить и преодолеть! Жаль, что эта девочка никогда уже этого не поймет! Печально! Жаль родителей! С этой болью им жить до конца жизни......
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+4
ocharovashka
Написано сегодня, в 17:23
Ради какого-то равнодушного пацана, лишить своих родных самого дорогого в жизни, какой глупый поступок....
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 17:30
Соболезнования родным и близким
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 17:36
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0
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