Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче

26 июля в 05:40 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на даче в СНТ «Овощевод» обнаружено тело 18-летней местной жительницы.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, толкнувших девушку на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.