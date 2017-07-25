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Данные первой переписи сахалинского населения опубликуют в книге
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Данные первой переписи сахалинского населения опубликуют в книге

Тогда южная часть острова называлась Карафуто

Сотрудники государственного исторического архива Сахалинской области подготовили к изданию материалы результатов переписи населения Карафуто (Южный Сахалин) 1920 года.

Книга представляет собой публикацию одного из самых важных, базовых источников по истории японского губернаторства Карафуто  – результатов переписи населения. Она проводилась в рамках первой всеобщей переписи населения Японской империи, состоявшейся 1 октября 1920г. Полученные в рамках этого мероприятия данные по губернаторству Карафуто были изданы отдельно, в виде 2-х тетрадей, экземпляры которых хранятся в государственном историческом архиве Сахалинской области.

Для публикации была выбрана 1-я тетрадь, содержащая основные сведения о структуре населения Южного Сахалина: общая численность населения и количество домохозяйств, половозрастной состав, семейное положение, занятость, место регистрации и место рождения населения, численность коренного населения, корейцев и иностранцев. Все данные распределены по населённым пунктам, располагавшимся на территории Южного Сахалина в октябре 1920 г. Многие из них продолжили своё существование и после окончания Второй мировой войны, включённые после своего переименования в советскую систему административно?территориального деления. Это обстоятельство также нашло отражение в публикации источника.

Издание предназначено для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей Сахалина, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:41 +2
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