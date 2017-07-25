На птицефабрике «Островная» поселятся еще 90 тысяч кур-несушек

Предприятие сможет выпускать до 120 миллионов яиц в год

На птицефабрике «Островная» готовят к открытию новый птичник. В него заселятся 90 тысяч несушек. В отремонтированном и подготовленном к принятию птицы помещении установлено новое, высокотехнологичное оборудование, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Эта современная система позволяет управлять птичьим хозяйством фактически без участия человека. Новый цех осмотрел Олег Кожемяко, во время поездки по объектам сельского хозяйства. Общаясь с руководством предприятия, губернатор подчеркнул, что важно приложить максимум усилий для того, чтобы уже в ближайшее время островной регион полностью обеспечивал себя таким видом продукции, как куриное яйцо.

- Сегодня старое оборудование не позволяет производить те объемы, которые необходимы региону. Модернизация цехов, к сожалению, привела к сокращению количества данного вида продукта на прилавках, но работа, которая здесь проводится, крайне важна для увеличения мощностей предприятия. Уже к концу года мы ждем увеличение производства в разы, - подчеркнул губернатор.

Как рассказал директор птицефабрики «Островная» Сергей Добреля, подросших несушек-«молодок» переселят в новый птичник уже в конце августа.

- В этом году мы начали реконструкцию сразу двух цехов для производства яйца от кур-несушек. Первый птичник готов. Второй на 40 тысяч птиц откроем уже в октябре. Это позволит выйти на объем производства до 120 миллионов штук яиц в год и полностью закрыть потребность в данном виде продукта по всей Сахалинской области, - подчеркнул Сергей Добреля.

Он добавил также, что осенью на птицефабрике начнется реконструкция дополнительных корпусов бройлерного производства. Это позволит уже в начале 2018 года нарастить выпуск охлажденного мяса птицы.