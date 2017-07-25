Жительница Анивы спряталась от насильника на балконе

В следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области обратилась с заявлением 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее пытались изнасиловать.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе предварительного следствия установлено, что потерпевшая через интернет познакомилась с 22-летним жителем Анивы.

19 июля 2017 года молодой человек пригласил её в гости, где предложил заняться сексом. Получив отказ, подозреваемый начать снимать с женщины одежду. Женщина вырвалась, выбежала на балкон и заблокировала его дверь шваброй. Тогда молодой человек взял табурет разбил им стекло двери.

Женщина, находясь на балконе, стала кричать и звать на помощь. Прохожие, услышав ее, вызвали сотрудников полиции.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.