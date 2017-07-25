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Жительница Анивы спряталась от насильника на балконе

Жительница Анивы спряталась от насильника на балконе

Прохожие вызвали полицию

В следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области обратилась с заявлением 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее пытались изнасиловать.  

Как сообщают в областном следкоме, в ходе предварительного следствия установлено, что потерпевшая через интернет познакомилась с 22-летним жителем Анивы.

19 июля 2017 года молодой человек пригласил её в гости, где предложил заняться сексом. Получив отказ, подозреваемый  начать снимать с женщины одежду. Женщина вырвалась, выбежала на балкон и заблокировала его дверь шваброй. Тогда молодой человек взял табурет разбил им стекло двери.

Женщина, находясь на балконе, стала кричать и звать на помощь. Прохожие, услышав ее, вызвали сотрудников полиции.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:59 +1
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 17:04
Коварный юноша!
А жертва и не догадывались, что они шли смотреть не коллекцию марок...
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:07 Отредактированно сегодня, в 17:08
Clint_EASTwood, может, она чайку попить хотела для начала, плюшек напекла
а юноша оказался чрезмерно горяч (может, после горячительных)
вообще насильников не понимаю, не дай бог так оголодать
я не даму имею в виду, а его невоздержанность
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+1
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:36
НюНик_просто_Анна, вот именно, что в ее то 38 отказываться, сопротивляться и вредничать - вот это странно.
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 17:04
38 летня шла к 22 летнему чаи гонять??? не верю, так и скажите что не глянулся мОлодец
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:08
Bokassa, зато он-то воспылал
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+2
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:38
Bokassa, в ее ли возрасте особо вибирать? А тут еще и сам предложил! Да многие одинокие дамы под 40 о таком и мечтать не могли!
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+1
leksoos13
Написано сегодня, в 17:04
ой идиёт то

теперь видимо будет дружить с дунькой кулаковой
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:07
38 лет, а мозгов нет! Романтики захотелось с 22 летним
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+2
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:39
Netu_nika, да разве в почти 40 до романтики?

Правда и действительно непонятно зачем она к нему поперлась...
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:41
Владимир К, видимо очередной портал открылся, жаждет плоти)
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0
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:44
Netu_nika, ну кавалер ее и вправду жаждал плоти, а вот чего она жаждала - это вообще загадка.
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0
С 28 региона
Написано сегодня, в 17:19
Ппц, товарищи... что же там за Афродита 38-летняя, что у 22-летнего крышу снесло???????
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+1
Online
crazydriver144 Online
Написано сегодня, в 17:36
это пипец товарищи
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0
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 17:37
корки
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0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 17:48
Сайты знакомств кишат
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