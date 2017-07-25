Жительница Анивы спряталась от насильника на балконе
Прохожие вызвали полицию
В следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области обратилась с заявлением 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее пытались изнасиловать.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе предварительного следствия установлено, что потерпевшая через интернет познакомилась с 22-летним жителем Анивы.
19 июля 2017 года молодой человек пригласил её в гости, где предложил заняться сексом. Получив отказ, подозреваемый начать снимать с женщины одежду. Женщина вырвалась, выбежала на балкон и заблокировала его дверь шваброй. Тогда молодой человек взял табурет разбил им стекло двери.
Женщина, находясь на балконе, стала кричать и звать на помощь. Прохожие, услышав ее, вызвали сотрудников полиции.
В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
А жертва и не догадывались, что они шли смотреть не коллекцию марок...
теперь видимо будет дружить с дунькой кулаковой
Правда и действительно непонятно зачем она к нему поперлась...
бабьём от 35 до 55(именно бабьём,по-другому таких я не буду никогда называть),которые тупо ищут почпокаться с молодыми парнями,сами ставят себя королевами с левыми фотками,пишут,что один ребёнок,а у самой цыганский табор))))))))))))в анкетах короны на голове,а при встрече "мама дорогая..." ))))))))
пацану 22 года,ты зачем к нему шла,чучундра?..обсудить отношения стран Азиатско-Тихоокеанского региона?...статью "Литературной газеты" ?
Мало получила,пусть уроком будет.
Не жалко таких..
Просто знаю мильон случаев таких подстав.
Молоднячка захотела,теперь тебя дружки его вычислят,и свозят в баньку,будешь там пахать,аки пчела,отрабатывать должок