Оркестр Мариинского театра выступит в Южно-Сахалинске под открытым небом

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6 августа в 20:00 в областной столице на площади перед зданием Дома правительства выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт посвящен 70-летию образования Сахалинской области.

Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России: его история восходит к первому оркестру Санкт?Петербургской императорской оперы и насчитывает более двухсот лет. Художественным руководителем и дирижером является народный артист Российской Федерации, Герой Труда РФ, трехкратный лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, обладатель других многочисленных престижных премий, званий и наград Валерий Гергиев, который руководит легендарным коллективом более двадцати лет.

Симфонический оркестр Мариинского театра входит в число лучших оркестров мира. У него обширнейшая гастрольная география. За долгие годы музыканты выступали на лучших площадках по всему земному шару. В мае 2016 года коллектив под управлением Валерия Гергиева дал уникальный концерт «С молитвой о Пальмире» в древнем амфитеатре сирийского города Пальмиры.

В концертной программе принимает участие солист Даниэль Лозакович – 16-летний шведский скрипач-виртуоз, который несмотря на свой юный возраст уже снискал славу на международном уровне.

На концерт под открытым небом приглашены все сахалинцы и гости островного региона, сообщает пресс-служба «Сахалинской филармонии».